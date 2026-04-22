Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

'Ca sĩ lô tô' cướp giật điện thoại của du khách ở biển Đà Nẵng sa lưới

Huy Đạt
22/04/2026 07:26 GMT+7

Sau đêm diễn, 'ca sĩ lô tô' mượn xe máy đi 'săn con mồi', giật điện thoại du khách lúc rạng sáng. Nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn trong đoàn hát.

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Khoa (38 tuổi, ở tổ 44, phường Thanh Khê, nghề nghiệp hát lô tô trong đoàn lưu động H.H.Â) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

"Ca sĩ lô tô" Phạm Minh Khoa bị bắt giữ sau 24 giờ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài ở biển Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19.4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật xảy ra lúc 3 giờ ngày 19.4 tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ (phường An Hải). Nạn nhân là anh S.D (45 tuổi, quốc tịch Ukraine). Khi đang cầm điện thoại đi bộ qua đường, anh D. bị một nghi phạm đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trị giá hơn 6 triệu đồng rồi tẩu thoát. 

Xác định vụ việc có tính chất manh động, liều lĩnh, nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo triển khai lực lượng truy xét “nóng”. Các tổ công tác phối hợp Công an phường An Hải và phường Sơn Trà đồng loạt rà soát địa bàn, sàng lọc các nghi phạm, đặc biệt là những nghi phạm có tiền án, tiền sự. 

Đến trưa 20.4, lực lượng công an xác định Phạm Minh Khoa là nghi phạm gây án. Đáng chú ý, Khoa từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 4.2025.

Áo, quần và mũ bảo hiểm Phạm Minh Khoa mặc để đi "săn con mồi" lúc rạng sáng

ẢNH: Đ.X

Đến 7 giờ ngày 21.4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Khoa đang lẩn trốn tại đoàn lô tô lưu động H.H.Â trên đường Hoàng Sa nên phối hợp Công an phường Sơn Trà bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận tối 18.4, sau khi biểu diễn đã mượn xe máy của đồng nghiệp để đi tìm “con mồi”. Rạng sáng 19.4, phát hiện anh Dmytro đang cầm điện thoại, Khoa áp sát từ phía sau, giật tài sản rồi bỏ chạy. Sau đó, Khoa quay lại nơi ở, trả xe và đăng bán điện thoại trên mạng xã hội được 1,6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. 

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại và 1 xe máy. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận