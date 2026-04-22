'Ca sĩ lô tô' cướp giật điện thoại của du khách ở biển Đà Nẵng sa lưới

Ngày 22.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Khoa (38 tuổi, ở tổ 44, phường Thanh Khê, nghề nghiệp hát lô tô trong đoàn lưu động H.H.Â) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

"Ca sĩ lô tô" Phạm Minh Khoa bị bắt giữ sau 24 giờ cướp giật điện thoại của du khách nước ngoài ở biển Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 19.4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường An Hải về vụ cướp giật xảy ra lúc 3 giờ ngày 19.4 tại khu vực ngã ba Tô Hiến Thành - Nguyễn Công Trứ (phường An Hải). Nạn nhân là anh S.D (45 tuổi, quốc tịch Ukraine). Khi đang cầm điện thoại đi bộ qua đường, anh D. bị một nghi phạm đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại di động trị giá hơn 6 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, liều lĩnh, nạn nhân là người nước ngoài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo triển khai lực lượng truy xét “nóng”. Các tổ công tác phối hợp Công an phường An Hải và phường Sơn Trà đồng loạt rà soát địa bàn, sàng lọc các nghi phạm, đặc biệt là những nghi phạm có tiền án, tiền sự.

Đến trưa 20.4, lực lượng công an xác định Phạm Minh Khoa là nghi phạm gây án. Đáng chú ý, Khoa từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù tháng 4.2025.

Áo, quần và mũ bảo hiểm Phạm Minh Khoa mặc để đi "săn con mồi" lúc rạng sáng ẢNH: Đ.X

Đến 7 giờ ngày 21.4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Khoa đang lẩn trốn tại đoàn lô tô lưu động H.H.Â trên đường Hoàng Sa nên phối hợp Công an phường Sơn Trà bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận tối 18.4, sau khi biểu diễn đã mượn xe máy của đồng nghiệp để đi tìm “con mồi”. Rạng sáng 19.4, phát hiện anh Dmytro đang cầm điện thoại, Khoa áp sát từ phía sau, giật tài sản rồi bỏ chạy. Sau đó, Khoa quay lại nơi ở, trả xe và đăng bán điện thoại trên mạng xã hội được 1,6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại và 1 xe máy. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.