Đà Nẵng vận hành Khu điều trị kỹ thuật cao 180 tỉ đồng sau nhiều năm 'treo'

Sáng nay 21.4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (ở phường Tam Kỳ).

Dự án được khởi công từ đầu năm 2019 với tổng mức đầu tư ban đầu gần 166 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh Quảng Nam (cũ), sau đó điều chỉnh lên gần 180 tỉ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng) làm chủ đầu tư.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu điều trị gồm khối nhà 7 tầng, tổng diện tích sàn hơn 14.200 m², bố trí 8 khoa điều trị. Dự án được đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chống sét cùng nhiều trang thiết bị hiện đại như hệ thống điều hòa trung tâm, khí y tế, thang máy, hệ thống lọc khuẩn phòng mổ..., đáp ứng nhu cầu triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc đưa công trình vào hoạt động là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng y tế của thành phố, thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo bà Thi, trong bối cảnh mới, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam tiếp tục giữ vai trò là cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt khu vực phía nam thành phố, chia sẻ áp lực với các bệnh viện tuyến cuối, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại lễ bàn giao ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Việc đầu tư Khu điều trị kỹ thuật cao không chỉ đơn thuần là hoàn thiện cơ sở vật chất mà còn mang ý nghĩa chiến lược, tạo nền tảng để bệnh viện mở rộng quy mô giường bệnh, triển khai kỹ thuật chuyên sâu, từng bước hiện đại hóa theo định hướng đã đề ra.

Đây cũng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi các dự án đang và sẽ triển khai, hướng đến mục tiêu xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao, hạ tầng đồng bộ.

Chiều 20.4, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã kiểm tra thực tế tại Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Việc bàn giao, đưa vào sử dụng công trình hôm nay không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đầu tư phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng và hiệu quả. Đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành y tế thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới", bà Thi nhấn mạnh.