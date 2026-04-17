Chủ tịch Đà Nẵng ra 'tối hậu thư' cho khu điều trị trăm tỉ treo nhiều năm

Sáng 17.4, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (đặt tại phường Tam Kỳ) hiện đã hoàn thiện phần xây lắp, song vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất bàn giao công trình. Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cũng vừa chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Dù bệnh viện đã chủ động thực hiện mua sắm trang thiết bị, nội thất văn phòng... nhưng các hạng mục này vẫn chưa thể lắp đặt khiến toàn bộ khối nhà nhiều tầng rơi vào tình trạng dang dở suốt thời gian dài.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam dang dở suốt nhiều năm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Sở Y tế, trong 6 tháng qua, đơn vị tập trung xử lý hàng loạt tồn tại của bệnh viện, từ vấn đề đơn thư đến việc tháo gỡ các gói thầu thiết bị y tế triển khai song song với xây lắp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt kỳ vọng do vướng mắc trong khâu bàn giao và tổ chức vận hành.

Một trong những điểm nghẽn đáng chú ý nằm ở công tác nhân sự. Thời điểm hợp nhất 2 địa phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nghỉ hưu, trong khi vị trí này chưa được bổ nhiệm thay thế. Sở Y tế phải tạm thời giao một Phó giám đốc phụ trách điều hành để duy trì hoạt động.

Hiện nay, việc mua sắm thiết bị đã cơ bản hoàn tất. Sở Y tế cho biết sẽ trình UBND thành phố Đà Nẵng phương án kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong tháng 4, nhằm ổn định tổ chức và chuẩn bị đưa bệnh viện vào vận hành chính thức.

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, cho hay đối với khối kỹ thuật cao 7 tầng của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chậm đưa vào sử dụng suốt nhiều năm, tại kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng bà cũng đã đưa vấn đề này ra thảo luận nhằm tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc có liên quan.

Bà cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi công trình đã hoàn thiện nhưng bị "treo" gần 3 năm, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân.

Theo bà Lan, việc thiếu người đứng đầu trong thời gian dài khiến công tác quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn, đồng thời tác động đến tâm lý đội ngũ y bác sĩ.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao, lắp đặt thiết bị và bổ nhiệm ban giám đốc để đưa dự án vào sử dụng, tránh lãng phí kéo dài.

Khu điều trị kỹ thuật cao có quy mô 7 tầng, gồm 8 khoa, dù đã hoàn thành phần xây lắp nhưng đến nay dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tại buổi làm việc với lãnh đạo 4 phường phía nam thành phố Đà Nẵng gồm Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú chiều qua 16.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, tân Chủ tịch UBND thành phố, đã đưa ra yêu cầu quyết liệt đối với dự án này.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ngành phải làm rõ "vướng ở đâu, vướng cái gì", từ đó đề xuất phương án xử lý ngay. Trong quá trình triển khai, nếu vướng mắc phải chủ động báo cáo để tháo gỡ. Đồng thời nhấn mạnh, nếu tiếp tục chậm trễ, thành phố sẽ xem xét thanh tra, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm.

Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiện toàn vị trí giám đốc bệnh viện, đảm bảo bộ máy vận hành ổn định và sớm đưa công trình vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.