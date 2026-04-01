Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc sân golf Đồi Cù, rừng dầu Hồng Liêm

Quế Hà
01/04/2026 10:00 GMT+7

Sân golf Đồi Cù - Đà Lạt, rừng dầu Hồng Liêm nằm trong nhóm dự án tồn đọng được UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý dứt điểm, với tinh thần không đùn đẩy trách nhiệm, nhằm sớm khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 31.3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký văn bản chỉ đạo các sở, ngành nghiêm túc, khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đối với các dự án gặp khó khăn, trong đó có sân golf Đồi Cù - Đà Lạt và rừng dầu Hồng Liêm.

Hơn 420 dự án ngoài ngân sách tồn đọng

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức quán triệt, thực hiện hiệu quả chỉ đạo của các cấp đối với hơn 420 dự án ngoài ngân sách đang tồn đọng trên địa bàn. Việc xử lý dự án tồn đọng phải bảo đảm không để lãng phí nguồn lực kéo dài, không tái diễn sai phạm và đặc biệt không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các nhiệm kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (bên phải) trực tiếp đi thực tế, kiểm tra các dự án còn vướng mắc, khó khăn tại khu vực ven biển

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tiếp tục cập nhật đầy đủ danh mục dự án tồn đọng lên hệ thống dữ liệu của Ban chỉ đạo 751 do Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm trưởng ban. Các sở, ngành phải chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị bộ, ngành Trung ương, làm rõ quy định pháp luật cho từng dự án tồn đọng.

Với các dự án vướng mắc về đất đai có tình huống pháp lý tương tự Nghị quyết 170/2024/QH14, các đơn vị phải đề xuất giải pháp cụ thể cho từng dự án tồn đọng, không bỏ sót và chịu trách nhiệm về tính chính xác khi cập nhật lên hệ thống quốc gia.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc 

Đối với 21 dự án năng lượng vướng quy hoạch bô xít, titan, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật để điều chỉnh quy hoạch theo cơ quan Trung ương.

Lâm Đồng còn 21 dự án năng lượng gặp khó khăn, vướng mắc chưa giải quyết xong, gây lãng phí nguồn lực

Đối với 9 dự án năng lượng liên quan tới giá FIT (giá bán điện), Sở Công thương làm việc với nhà đầu tư; trường hợp phù hợp Nghị quyết 233 của Chính phủ thì báo cáo Bộ Công thương xem xét điều chỉnh. Các dự án tồn đọng có sai phạm phải xử lý đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 15.4.

Riêng dự án thủy điện Đắk Glun 2 và Đắk Glun 3, UBND tỉnh giao Sở Công thương, Sở Tài chính tham mưu kiến nghị Thanh tra Chính phủ không thu hồi chủ trương đầu tư.

Đối với sân golf Đồi Cù - Đà Lạt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khoa học di tích danh lam thắng cảnh Hồ Xuân Hương. Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xử lý dứt điểm vướng mắc về giá đất khu vực dự án trước ngày 15.4.

Dự án sân golf Đồi Cù - Đà Lạt tiếp tục được tháo gỡ khó khăn

Sở Xây dựng và UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, xây dựng tại dự án sân golf Đồi Cù - Đà Lạt; đồng thời tham mưu Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc khắc phục các sai phạm đã được kết luận.

Với dự án rừng dầu Hồng Liêm (Bình Thuận cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, phân loại điều kiện pháp lý để áp dụng theo Nghị quyết 265/QH15, bảo đảm phù hợp các kết luận của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, tham mưu Tỉnh ủy báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các sai phạm tại dự án.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu bổ sung vị trí các công trình sai phạm và đánh giá sự phù hợp quy hoạch hiện nay. Sở Tài chính tiếp tục tham mưu xem xét ưu đãi đầu tư đối với dự án rừng dầu Hồng Liêm.

Một góc dự án rừng dầu Hồng Liêm (thuộc địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)

Đối với dự án King Palace (Dinh 1), Sở Tài chính Lâm Đồng được giao chủ trì đánh giá toàn diện sai phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công để xử lý dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, không thất thoát tài sản nhà nước.

Ngoài ra, các dự án thương mại dịch vụ như Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Đồi Hòn Rơm và Merperle Đà Lạt Hotel phải được rà soát toàn bộ điều kiện pháp lý, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính để xử lý dứt điểm theo quy định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, hiện Lâm Đồng có hơn 3.000 dự án còn hiệu lực đầu tư. Tuy nhiên, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 420 dự án ngoài ngân sách đang gặp khó khăn, vướng mắc trên nhiều lĩnh vực, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tiến độ phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thành lập nhiều tổ công tác, tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án. Tỉnh thể hiện quyết tâm xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, qua đó khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng gỡ vướng dự án sân golf Đồi Cù, rừng dầu Hồng Liêm

Ngày 27.2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi Thủ tướng và Phó thủ tướng Thường trực đề nghị tháo gỡ những khó khăn cho dự án sân golf Đồi Cù - Đà Lạt, rừng dầu Hồng Liêm và 21 dự án năng lượng trên địa bàn.

