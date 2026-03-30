Vì sao Công an tỉnh Lâm Đồng tìm người liên quan dự án biển Lạc Việt?

Ngày 30.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát thông báo tìm người liên quan đến các giao dịch tại dự án khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt (dự án Lạc Việt, ở thôn Hà Lãng, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng; trước đây thuộc xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) để phục vụ điều tra dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Danh Việt (Công ty Danh Việt) bị công dân tố giác có dấu hiệu lừa dối khách hàng trong quá trình triển khai dự án Lạc Việt.

Dấu hiệu lừa dối khách hàng qua hợp đồng đặt cọc

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, năm 2022, Công ty Danh Việt thông qua các đơn vị nhận ủy quyền đã ký hàng loạt hợp đồng đặt cọc, văn bản thỏa thuận với khách hàng nhằm mua bán sản phẩm tại dự án Lạc Việt, đồng thời thu tiền của người dân.

Các biệt thự trong dự án Lạc Việt xây dở dang rồi bỏ hoang từ nhiều năm nay (ảnh chụp ngày 29.3) ẢNH: H.LINH

Tuy nhiên, các giao dịch chủ yếu chỉ dừng ở mức "đặt cọc", "thỏa thuận", trong khi tình trạng pháp lý dự án Lạc Việt chưa rõ ràng.

Nhiều khách hàng sau khi đặt cọc mới phát hiện dự án chưa hoàn thiện pháp lý nên yêu cầu hoàn tiền nhưng không được giải quyết. Từ đó, các đơn tố giác đã được gửi đến cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, nộp tiền liên quan dự án Lạc Việt nhanh chóng đến làm việc tại trụ sở (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly - Đà Lạt) để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi những người từng đặt cọc, nộp tiền mua nhà tại dự án Lạc Việt chủ động hợp tác, cung cấp thông tin để phục vụ điều tra ẢNH: H.LINH

Dự án Lạc Việt từng bị cảnh báo pháp lý

Như Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh, vào năm 2023, Sở Xây dựng Bình Thuận từng đưa dự án Lạc Việt vào danh sách 16 dự án du lịch nghỉ dưỡng phải ngừng rao bán, chuyển nhượng do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Theo cơ quan này, một số chủ đầu tư và đơn vị phân phối vẫn tiến hành rao bán, nhận đặt cọc, giữ chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền trái quy định. Đáng chú ý, dự án Lạc Việt còn bị phản ánh về việc bơm cát mặn để san lấp mặt bằng.

Thiết bị bơm hút cát bỏ sét rỉ tại dự án (ảnh chụp ngày 29.3) ẢNH: H.LINH

Năm 2018, làm việc với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, chủ dự án khai mua 10.000 m³ cát từ Công ty TNHH T.T. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp T. xác nhận chỉ nạo vét khoảng 6.500 m³ và đã bán 3.000 m³ cho đơn vị khác.

Kiểm tra thực tế ngày 25.10.2018 cho thấy dự án đã san lấp hàng chục ha; khu vực giáp biển có phương tiện bơm hút cát vào bờ. Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã 2 lần kiểm tra, đình chỉ do chưa có giấy phép.

Ngày 21.12.2018, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc bơm hút cát từ biển, tháo dỡ thiết bị và chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động khai thác, mua bán cát san lấp.

Máy móc, thiết bị xuống cấp, sét rỉ nhiều năm do dự án vướng pháp lý, chưa thể triển khai

Người mua "té ngửa" vì pháp lý dự án

Hiện Công ty Danh Việt vẫn là chủ đầu tư dự án Lạc Việt theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Thuận cấp tháng 1.2018.

Dù đã bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Bình Thuận cũ cảnh báo không được giao dịch khi chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng chủ dự án vẫn đăng tải thông tin liên quan hoạt động mua bán. Điều này khiến nhiều khách hàng đặt cọc mua sản phẩm "trên giấy" của dự án Lạc Việt.

Đường vào dự án Lạc Việt ẢNH: H.LINH

Bà N.T.T.L (TP.HCM) cho biết tháng 8.2022 đã ký hợp đồng đặt cọc mua một căn nhà tại phân khu The Venice (khu Venezia Beach) thuộc dự án Lạc Việt.

Theo hợp đồng, bà phải thanh toán hơn 11 tỉ đồng trên tổng giá trị gần 15,8 tỉ đồng. Đến nay, bà đã chuyển hơn 3,36 tỉ đồng cho đơn vị môi giới.

Tuy nhiên, sau khi thanh toán, bà L. mới biết dự án Lạc Việt thuộc danh sách chưa đủ điều kiện pháp lý. Khi yêu cầu hoàn tiền, bà không được chấp nhận nên đã gửi đơn tố giác đến công an.

Dự án Lạc Việt vẫn vướng mắc khi còn 15 hộ dân khiếu nại về giá đất và chưa bàn giao mặt bằng ẢNH: H.LINH

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Mỹ (tỉnh Lâm Đồng), đến nay dự án Lạc Việt vẫn vướng mắc khi còn 15 hộ dân khiếu nại về giá đất và chưa bàn giao mặt bằng. Dự án đã xây dựng dở dang một số căn nhà mẫu nhưng hiện phải dừng thi công. Trong khi đó, một cán bộ Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết thời gian qua, thị trường bất động sản tại Bình Thuận (cũ) xuất hiện nhiều dự án huy động vốn dưới hình thức đặt cọc, giữ chỗ tại các khu nghỉ dưỡng ven biển. Điểm chung của các dự án này là chủ đầu tư hoặc đơn vị phân phối không ký hợp đồng mua bán chính thức, mà sử dụng các loại giấy tờ như "hợp đồng đặt cọc", "phiếu giữ chỗ", "thỏa thuận hợp tác" nhằm lách các quy định pháp lý.



