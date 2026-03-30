Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng: Xe tải gắn cẩu va vào lưới điện 3 pha, tài xế tử vong

H.Linh
30/03/2026 11:30 GMT+7

Tai nạn điện xảy ra khi xe tải gắn cẩu va vào lưới điện 3 pha trên cao ở Lâm Đồng, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Khoảng 8 giờ ngày 30.3, trên đường Hoàng Minh Giám, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), xảy ra vụ tai nạn điện 3 pha khiến tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn điện 3 pha khiến tài xế tử vong

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải gắn cẩu biển số 36C-317xx đang cẩu cây xanh ven đường Hoàng Minh Giám thì cần cẩu vươn cao, va chạm với đường dây điện 3 pha (dây trần trên cao). Vụ va chạm gây chập điện, phát cháy trên đường dây, làm khu vực xung quanh mất điện trong thời gian ngắn.

Sau tai nạn điện 3 pha đã xảy ra cháy

Trong lúc điều khiển cẩu, tài xế (chưa rõ danh tính) đứng trên giàn cẩu đã bị điện giật, cháy và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cần cẩu vẫn vươn cao, đang treo lơ lửng một cây xanh trên không trung. Bên cạnh là chiếc xe tải chở cây xanh với thùng xe gần đầy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng có mặt, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp viện kiểm sát khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn điện 3 pha, khám nghiệm tử thi để điều tra theo quy định.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận