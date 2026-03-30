Lâm Đồng: Xe tải gắn cẩu va vào lưới điện 3 pha, tài xế tử vong

Khoảng 8 giờ ngày 30.3, trên đường Hoàng Minh Giám, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), xảy ra vụ tai nạn điện 3 pha khiến tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn điện 3 pha khiến tài xế tử vong ẢNH: H.LINH

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải gắn cẩu biển số 36C-317xx đang cẩu cây xanh ven đường Hoàng Minh Giám thì cần cẩu vươn cao, va chạm với đường dây điện 3 pha (dây trần trên cao). Vụ va chạm gây chập điện, phát cháy trên đường dây, làm khu vực xung quanh mất điện trong thời gian ngắn.

Sau tai nạn điện 3 pha đã xảy ra cháy ẢNH: H.LINH

Trong lúc điều khiển cẩu, tài xế (chưa rõ danh tính) đứng trên giàn cẩu đã bị điện giật, cháy và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cần cẩu vẫn vươn cao, đang treo lơ lửng một cây xanh trên không trung. Bên cạnh là chiếc xe tải chở cây xanh với thùng xe gần đầy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ tai nạn ẢNH: H.LINH

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Hàm Thắng có mặt, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp viện kiểm sát khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn điện 3 pha, khám nghiệm tử thi để điều tra theo quy định.