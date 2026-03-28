Đà Nẵng khởi động ‘siêu dự án’ cảng container hơn 45.000 tỉ đồng

Sáng 28.3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu, đồng thời khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu.

Dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỉ đồng, bao gồm nhiều hạng mục quy mô lớn, như kè và đê chắn sóng dài hơn 1,1 km; luồng tàu dài khoảng 7,3 km, rộng 160 m với cao độ đáy nạo vét -14 m; tuyến đường giao thông kết nối đến cổng cảng gồm 6 làn xe, rộng 30 m cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về điện, nước và các công trình phụ trợ.

Dự án được khởi công từ ngày 14.12.2022 và hoàn thành sau khoảng 1.200 ngày thi công, tạo nền tảng quan trọng để thành phố kêu gọi đầu tư vào các bến cảng thuộc khu bến Liên Chiểu.

Tuyến đường giao thông kết nối đến cổng cảng gồm 6 làn xe thuộc dự án xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Song song đó, nhằm tăng cường kết nối giao thông và nâng cao hiệu quả vận tải hàng hóa, Đà Nẵng đã triển khai dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu với tổng vốn đầu tư 1.203 tỉ đồng.

Tuyến đường dài gần 3 km, quy mô 6 làn xe, được đầu tư đồng bộ với các công trình cầu vượt, hầm chui, cầu qua kênh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Đến nay, dự án đã hoàn thành thông xe kỹ thuật toàn tuyến và đang được hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào khai thác.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức dự kiến hơn 45.268 tỉ đồng.

Dự án sẽ xây dựng 8 bến cảng container cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, hướng đến tiêu chuẩn cảng xanh và cảng trung chuyển quốc tế.

Sau quá trình đấu thầu, ngày 16.3, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là liên danh gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty TNHH Cảng biển Hateco và APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Phối cảnh "siêu dự án" cảng container hơn 45.000 tỉ đồng ẢNH: C.X

Nhà đầu tư cam kết nộp ngân sách nhà nước 1.000 tỉ đồng; sản lượng hàng hóa thông qua đạt khoảng 4 triệu TEU/năm sau 3 năm vận hành giai đoạn 1. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và tiến độ thực hiện gần 10 năm.

Hiện Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất đàm phán, ký kết hợp đồng trong tháng 4.2026, làm cơ sở triển khai thi công.

Phát biểu tại lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược then chốt, nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ và logistics lớn của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Ấn, cảng Liên Chiểu giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi là "cửa ngõ" trung chuyển hàng hóa đường biển của thành phố, tạo thêm động lực tăng trưởng mới trong nhiều thập niên tới. Việc hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung như đê chắn sóng, luồng tàu cùng với thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng được xem là cột mốc mang ý nghĩa lịch sử, khẳng định cam kết của thành phố đối với Chính phủ và người dân, đồng thời tạo nền tảng để sớm đưa các bến cảng container vào vận hành.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng đã hoàn tất việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai tổng thể 8 bến cảng container. Sự kiện khởi động dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu lần này đánh dấu bước chuyển quan trọng sang giai đoạn xây dựng và khai thác các bến cảng, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược phát triển cảng biển của thành phố.

Để sớm đưa toàn bộ cụm cảng Liên Chiểu vào khai thác và hướng tới mục tiêu trở thành cảng trung chuyển quốc tế, ông Ấn đề nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các hạng mục hạ tầng dùng chung còn lại cũng như hệ thống giao thông kết nối liên vùng nhằm phát huy tối đa hiệu quả của bến cảng container Liên Chiểu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ấn nút khởi động "siêu dự án" cảng container Liên Chiểu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Với sự vào cuộc quyết liệt, tôi tin tưởng dự án tổng thể bến cảng container Liên Chiểu sẽ sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ hàng hải quốc tế", ông Ấn nhấn mạnh.