Đà Nẵng bảo đảm 'cấp thành phố mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi'

"Không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới"

Phát biểu tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tổ chức hôm nay 27.3, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Đà Nẵng, nhấn mạnh các nhiệm vụ lớn mang tính quyết định đối với sự phát triển của thành phố.

Trong đó, các vấn đề trọng tâm là tháo gỡ các điểm nghẽn gây lãng phí nguồn lực liên quan đến đầu tư, đất đai, dự án; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ từng dự án...

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương ban hành và triển khai các chỉ thị liên quan đến quản lý tài sản công, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng trước ngày 10.4.

Đồng thời, cần rà soát các trường hợp pháp lý tương tự để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, nhằm sớm khơi thông nguồn lực đầu tư.

Lễ hội pháo hoa quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải phát huy cho được thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực hợp lý cho cấp xã. Trên cơ sở phân nhóm, phân loại các xã, phường một cách phù hợp, căn cứ vào sự tương đồng về điều kiện, năng lực, động lực phát triển; tuyệt đối không "cào bằng", lấy một khuôn mẫu duy nhất áp dụng cho mọi địa phương, mọi đơn vị cơ sở.

Thành phố Đà Nẵng quán triệt phương châm: giao quyền đến đâu, bảo đảm nguồn lực đến đó; phân cấp đến đâu, kiểm soát chặt chẽ đến đó; trao nhiệm vụ đến đâu, nâng cao năng lực tương ứng đến đó.

"Phải bảo đảm nguyên tắc cấp thành phố mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Tôi đề nghị phải có giải pháp để thành phố không sa vào xử lý sự vụ, làm thay cấp dưới, ôm đồm những việc cơ sở có thể làm được", ông Lê Ngọc Quang nói.

Đối với các dự án hạ tầng chiến lược như cảng Liên Chiểu, luồng Cửa Lở, hệ thống sân bay, đường sắt đô thị, cao tốc nội thị và các tuyến kết nối liên vùng…, phải được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công đúng kế hoạch trong năm 2026.

Dù ghi nhận những nỗ lực trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thẳng thắn nhìn nhận tốc độ phát triển của Đà Nẵng "chưa đủ nhanh, đủ mạnh, đủ quyết liệt". Do đó, thành phố cần triển khai hiệu quả các quy hoạch, đặc biệt là hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045, tầm nhìn 2075 trong quý 2 năm 2026.

Triển khai "kỷ luật thực thi số"

Một trong những yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy. Thành phố sẽ triển khai "kỷ luật thực thi số", lấy kết quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đáng chú ý, ông Lê Ngọc Quang khẳng định kết quả quý 2 năm 2026 sẽ là "thước đo" trực tiếp năng lực lãnh đạo, điều hành của từng cấp ủy và người đứng đầu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MAI QUANG

"Nếu không có chuyển biến rõ nét, sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ, kể cả người đứng đầu", ông Quang nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đô thị văn minh, đáng sống; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu đạt trên 95 điểm, vào top 5 cả nước trong năm 2026.

Thành phố cũng chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là nhóm yếu thế; không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định xã hội.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ tăng cường tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn, trong đó có lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, thu hút khách quốc tế.

"Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, "nói đi đôi với làm", dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.