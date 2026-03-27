Đà Nẵng lý giải nguyên nhân tăng trưởng chưa đạt 2 con số như kỳ vọng

Sáng 27.3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) để đánh giá các mặt công tác quý 1, đồng thời nhận diện các tồn tại và đề xuất giải pháp cho thời gian tới.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho hay ngay từ đầu năm 2026, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công gắn với chủ đề năm. Trong quý 1, kinh tế thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến ngày 23.3 ước đạt hơn 15.711 tỉ đồng, tăng 9,8% ẢNH: C.X

Hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi mạnh với gần 4,2 triệu lượt khách lưu trú, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 39.000 tỉ đồng, tăng 18,3%. Sản xuất công nghiệp tăng 12,06%, trong đó nhiều ngành chủ lực duy trì mức tăng trưởng cao như sản xuất thiết bị điện, xe có động cơ, điện tử và chế biến gỗ.

Lĩnh vực xây dựng phát triển tích cực nhờ đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, các khu công nghệ cao, công viên phần mềm và trung tâm dữ liệu.

Cùng với đó, nhiều dự án đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng quy mô lớn được thúc đẩy triển khai, góp phần mở rộng không gian phát triển.

Công tác thu hút đầu tư là điểm nhấn khi tổng vốn trong nước đạt 58.496 tỉ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ, cùng với 37,47 triệu USD vốn FDI. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 23.3 ước đạt hơn 15.711 tỉ đồng, tăng 9,8%.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Trần Thị Thanh Tâm cũng chỉ ra một số tồn tại như tăng trưởng chưa có đột phá rõ nét, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, một số dự án vướng mắc về thủ tục pháp lý, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Theo bà Tâm, tăng trưởng kinh tế quý vừa qua chưa đạt 2 con số như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân, trong đó có tác động bất lợi từ kinh tế thế giới.

Cụ thể, biến động tình hình thế giới, đặc biệt căng thẳng địa chính trị, đã làm gia tăng chi phí xăng dầu, chi phí vận tải, logistics, vận tải biển, hàng không… gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó tác động tiêu cực đến doanh thu và kết quả kinh doanh trong quý 1 năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy lần thứ 3 (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ẢNH: MAI QUANG

Trong 9 tháng cuối năm, thành phố Đà Nẵng xác định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian thẩm định, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghệ cao, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng khẳng định, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của doanh nghiệp, Đà Nẵng có cơ sở để đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.