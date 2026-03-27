Giá xăng dầu hôm nay 27.3.2026: Giảm các loại thuế, xăng về 24.000 đồng/lít

Sáng 27.3, giá xăng dầu thế giới tăng, hợp đồng dầu Brent kỳ hạn tăng 5,79 USD, tương đương 5,7%, lên 108,01 USD/thùng; dầu WTI tăng 4,16 USD, tương đương 4,6%, lên 94,48 USD/thùng.

Thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu tác động mạnh từ các yếu tố địa chính trị trong bối cảnh chuẩn bị cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo Reuters, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố sẵn sàng nối lại các hoạt động nhằm vào tuyến hàng hải trên biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ đối với Iran.

Các nhà phân tích cho rằng, chính những diễn biến quân sự phức tạp cùng với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng áp lực lên thị trường năng lượng.

Thực tế cho thấy, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2 đến nay, giá dầu Brent đã tăng gần 50%, dầu WTI tăng hơn 40%, bất chấp những phiên điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.

Tuy vậy, thị trường hôm nay ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi có một số tàu chở dầu đã được phép đi qua eo biển Hormuz sau các nỗ lực phối hợp ngoại giao. Bên cạnh đó, Iran cũng phát đi thông điệp sẵn sàng xem xét các đề nghị hợp tác từ một số quốc gia, bao gồm các nước châu Âu, nhằm từng bước khôi phục hoạt động vận tải năng lượng qua khu vực.

Trong nước, trong thông báo phát đi khuya 26.3, Bộ Công thương quyết định không chi sử dụng Quỹ bình ổn và điều chỉnh giảm mạnh giá hầu hết các mặt hàng xăng dầu nhờ Quyết định 482 của Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước đó.

Quyết định của Chính phủ cho phép từ 24 giờ ngày 26.3 đến hết ngày 15.4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Theo đó, giá xăng giảm từ 4.750 - 5.625 đồng/lít; giá dầu diesel giảm 2.460 đồng/lít, dầu hỏa chỉ giảm 971 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá xăng RON95 về ngưỡng 24.332 đồng/lít, giá dầu diesel 35.440 đồng/lít.

Như vậy, quyết sách giảm mạnh các loại thuế của Chính phủ giúp kéo mức chênh lệch giá xăng hiện tại so với kỳ điều hành cuối tháng 2 (trước xung đột nổ ra tại Trung Đông) gần hơn. So với kỳ điều hành ngày 26.2, giá xăng RON95 (loại phổ biến trên thị trường) hôm nay cao hơn khoảng 4.000 đồng/lít so với một tháng trước. Tuy vậy, mức chênh lệch giá dầu còn khá cao, hơn 16.000 đồng/lít.