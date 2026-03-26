Giá xăng dầu hôm nay 26.3.2026: Thế giới giảm nhiệt, trong nước có thể giảm tiếp?

Sáng 26.3, giá xăng dầu giảm hơn 2 USD/thùng, dầu Brent giao kỳ hạn giảm 2,27 USD/thùng, tương đương 2,2%, xuống 102,22 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 2,03 USD/thùng, tương đương 2,2%, về 90,32 USD/thùng. Trong phiên giao dịch, có thời điểm giá dầu Brent lao dốc tới 7% trước khi thu hẹp đà giảm.

Theo Reuters, Iran đang cân nhắc đề xuất đàm phán ngưng xung đột với Mỹ. Các nhà phân tích tại Công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates nhận định, thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục biến động mạnh theo từng thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán.

Đặc biệt, những tín hiệu trái chiều giữa phát ngôn chính thức và các động thái hậu trường đang khiến giới đầu tư thận trọng, hạn chế các quyết định mang tính dài hạn.

Xung đột tại Trung Đông đã khiến hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz gần như bị tê liệt, ảnh hưởng khoảng 20% nguồn cung dầu và khí trên toàn cầu. Theo đánh giá của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), đây là một trong những cú sốc về nguồn cung nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Ước tính mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu bị gián đoạn, nâng tổng lượng thiếu hụt lên tới 500 triệu thùng, kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Giá xăng trong nước đang phổ biến dưới mốc 30.000 đồng/lít ẢNH: N.N

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới phải có phương án ứng phó. Mới đây, Nhật Bản đã đề nghị IEA phối hợp giải phóng thêm dầu dự trữ nhằm bình ổn thị trường. Hàn Quốc cũng quyết định đưa vào thị trường 22.460.000 thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia. Trước đó, các quốc gia thành viên IEA đã nhất trí giải phóng lượng dầu kỷ lục 400 triệu thùng để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông.

Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin năng lượng cho biết, tồn kho dầu thô tăng mạnh 6,9 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters. Và Mỹ vẫn chưa triển khai việc rút dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược.

Trong nước, chiều hôm qua (25.3), liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh giảm giá xăng dầu sau khi điều chỉnh tăng vào khuya 24.3. Diễn biến thị trường thế giới cho thấy, giá xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm khoảng 1.000 - 2.000 đồng/lít, chưa bao gồm Quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác, nếu được giảm.