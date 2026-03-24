Giá xăng dầu hôm nay 24.3.2026: Lao dốc 11% sau tin Mỹ hoãn tấn công Iran

Nguyên Nga
24/03/2026 08:49 GMT+7

Giá dầu thế giới rơi thẳng đứng, mất hơn 11% sau khi Mỹ phát đi các tín hiệu dừng tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, giá dầu thô thế giới lập tức phản ứng tích cực, có thời điểm lao dốc thẳng đứng. Điều này mở ra kỳ vọng hạ nhiệt tại Trung Đông.

Giá xăng dầu thế giới quay đầu lao dốc. Đóng phiên lúc rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), dầu Brent giảm 12,25 USD/thùng, tương đương 10,9%, xuống 99,94 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 10,10 USD/thùng, tương đương 10,3%, xuống 88,13 USD/thùng.

Sự đảo chiều mạnh của giá dầu phản ánh tâm lý bất ổn của thị trường trước các yếu tố địa chính trị. Trong bối cảnh đó, giá xăng và dầu diesel kỳ hạn của Mỹ cũng giảm khoảng 10% sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ năm 2022 vào cuối tuần trước.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi "rất tốt và hiệu quả" trong 2 ngày qua. Thông tin này khiến thị trường thay đổi quay đầu giảm đột ngột. Trong thực tế, xung đột kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ sở năng lượng lớn tại Trung Đông; làm gián đoạn nhiều hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Đến nay, tình trạng tắc nghẽn tại khu vực này chưa được cải thiện đáng kể.

Giá dầu thế giới lao dốc, mất hơn 10 USD trong phiên ngày 23.3

Các chuyên gia ước tính, sản lượng dầu mỏ ở khu vực Trung Đông có thể giảm từ 7 - 10 triệu thùng/ngày từ sau xung đột xảy ra khiến nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới đang chịu sức ép từ giá năng lượng và bất ổn địa chính trị. 

Trong nước, giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng mức được điều chỉnh từ tối ngày 19.3 đến nay. Tại kỳ điều chỉnh này, cơ quan quản lý đã quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 - 4.000 đồng/lít/kg. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Diễn biến giá thế giới giảm áp lực tăng giá đối với giá xăng dầu trong nước rất lớn. Một số doanh nghiệp xăng dầu dự đoán, nếu đà giảm giá được duy trì, giá xăng dầu trong nước có thể ngưng tăng trong kỳ điều hành tới.

Ngày 24.3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 27.177 đồng/lít; xăng RON95-III 30.690 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 33.420 đồng/lít; dầu hỏa 35.926 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 23.3.2026: Thế giới giảm nhiệt, trong nước giảm áp lực tăng?

