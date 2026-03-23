Hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẵn sàng bán xăng E10

Doanh nghiệp chủ động giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công thương, từ ngày 1.6 năm nay, xăng không chì phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phải đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4 năm nay. Yêu cầu này được nêu tại Chỉ thị 09, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, giá xăng dầu biến động mạnh và bài toán tăng tính tự chủ về nguồn cung trong nước đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thực tế từ tháng 8.2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) là 2 doanh nghiệp tiên phong thí điểm bán xăng sinh học E10 tại một số cửa hàng ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ngãi.

Petrolimex thông tin, sản lượng xăng sinh học E10 bán ra tại các cửa hàng của hệ thống bình quân mỗi ngày đạt 95 m3, tăng khoảng 40% so những ngày đầu triển khai thí điểm.

Hiện nay, Petrolimex đã có 7 điểm phối trộn, sẵn sàng thực hiện pha chế xăng E10 trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, mạng lưới hơn 2.800 cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp cũng đã được chuẩn bị về hạ tầng, bao gồm việc súc rửa bể chứa và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật cần thiết.

Theo Bộ Công thương, từ khi đưa xăng E10 ra thí điểm ngoài thị trường, đến nay, cơ quan quản lý chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực nào về chất lượng, cũng như tác động xấu đến hiệu suất vận hành và động cơ

Tương tự, PVOil cũng đã hoàn tất nâng cấp hệ thống pha chế và tồn trữ tại 13 kho đầu mối trên toàn quốc, bao gồm cải tiến hệ thống bồn chứa, thiết bị pha trộn và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu pháp lý của xăng E10. PVOil cũng có lợi thế lớn khi có hệ thống kho cảng trải dài cả nước. Khi triển khai xăng E10, doanh nghiệp này không chỉ có thể pha chế cung ứng cho hệ thống gần 900 cửa hàng xăng dầu mà có thể gia công pha chế cho các thương nhân đầu mối khác.

Sẵn sàng cung cấp 60.000 tấn ethanol/năm

Về nguồn ethanol, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã sẵn sàng sản xuất 60.000 tấn ethanol để phối trộn xăng E10. Ngoài ra, Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung đã chạy thử từ tháng 1 năm nay và đã sản xuất gần 500 tấn ethanol đầu tiên.

Nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn xăng E10 của toàn hệ thống Petrolimex hiện khoảng 45.000 - 50.000 m³ mỗi tháng. Trong khi đó, nguồn cung trong nước mới đáp ứng khoảng 20.000 m³ mỗi tháng, phần còn lại phải được bổ sung từ nguồn nhập khẩu.

Để bảo đảm nguồn cung ổn định, doanh nghiệp đã chủ động đàm phán với các đối tác từ Mỹ, Singapore và Hàn Quốc để ký kết cả hợp đồng dài hạn và ngắn hạn. Song song đó là xây dựng nguồn nguyên liệu trong nước để tăng tính chủ động nguồn nguyên liệu xăng sinh học trong tương lai.

Theo tính toán của Bộ Công thương, tổng lượng xăng tiêu thụ tại Việt Nam năm 2025 khoảng 11,37 triệu m³. Khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10, nhu cầu ethanol phục vụ pha chế ước tính khoảng 1,1 triệu m³ mỗi năm.

Việt Nam hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol nhưng khoảng một nửa số đó đang hoạt động và chưa vận hành hết công suất. Nếu cả 6 nhà máy cùng hoạt động tối đa theo công suất thiết kế, tổng sản lượng ethanol có thể đạt khoảng 400.000 - 500.000 m³, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Thế nên, về nguyên tắc, khi áp dụng hoàn toàn xăng E10, Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 60% ethanol, chủ yếu từ Mỹ và Brazil - 2 thị trường có sản lượng ethanol lớn trên thế giới.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho hay tất cả doanh nghiệp thành viên hiệp hội đã chuẩn bị năng lực, công nghệ để đưa xăng E10 vào kinh doanh. Những doanh nghiệp không có cơ sở vật chất để pha chế cũng đã có phương án hợp đồng dịch vụ với các đầu mối lớn, có đủ cơ sở vật chất để gia công phối trộn. Có thể nói, hệ thống tổ chức kinh doanh xăng dầu của ngành đã sẵn sàng cho lộ trình đề ra ban đầu. Trước biến động của thị trường năng lượng thế giới, các doanh nghiệp cũng đang cố gắng đẩy sớm lộ trình theo chỉ đạo của Thủ tướng; đồng thời thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm của doanh nghiệp lớn vì an ninh năng lượng quốc gia.



