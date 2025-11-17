Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xăng sinh học E10 được sử dụng trên toàn quốc từ tháng 6.2026

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/11/2025 08:49 GMT+7

Thông tin trên được nêu tại Thông tư 50/2025 do Bộ Công thương mới ban hành quy định về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Cụ thể, theo điều 4 của Thông tư 50 quy định, từ ngày 1.6.2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Thông tư cũng quy định, trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, căn cứ theo tình hình thực tế về kinh tế, xã hội, kỹ thuật, công nghệ, cung, cầu, giá cả và những biến động khác có liên quan, Bộ trưởng Bộ Công thương sẽ xem xét, quyết định điều chỉnh tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; bổ sung những loại mặt hàng xăng khoáng trên thị trường phù hợp theo từng thời điểm bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Xăng sinh học E10 được sử dụng trên toàn quốc từ tháng 6.2026- Ảnh 1.

Sản lượng tiêu thụ xăng E10 sau 3 tháng tại các cửa hàng còn khá khiêm tốn và tăng không đáng kể

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài ra, trong thời gian chưa quy định bắt buộc sử dụng dầu diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, phối trộn, pha chế, kinh doanh và sử dụng diesel sinh học B5, B10.

Theo bảng giá bảng lẻ xăng dầu của Petrolimex công bố, hiện giá bán xăng không chì RON 95-III tại thị trường vùng 1 là 20.570 đồng/lít, trong khi giá bán xăng E10 RON 95-III cũng tại thị trường vùng 1 là 20.150 đồng/lít, chênh nhau 420 đồng/lít. Trong khi để khuyến khích và đẩy mạnh việc tiêu thụ xăng sinh học, giá bán phải thấp hơn 1.000 - 1.500 đồng/lít so với xăng không chì thì mới khuyến khích người mua.

Thông tin từ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), sau hơn 3 tháng mở bán thí điểm xăng sinh học E10, 4 cửa hàng ở Hà Nội mỗi ngày bán được khoảng 20 m3. Tại khu vực miền Trung có 5 cửa hàng bán xăng E10, trong 3 tháng qua mỗi cửa hàng bán được từ 120 - 150 m3.



Theo đề xuất của Bộ Công thương, kể từ ngày 1.1.2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

