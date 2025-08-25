Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất chỉ bán xăng E10 từ 2026, Bộ Công thương nói gì về xăng E5?

Nguyên Nga
25/08/2025 14:59 GMT+7

Theo đề xuất của Bộ Công thương, kể từ ngày 1.1.2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là xăng E10.

Nội dung trên được nêu tại điều 4 dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam do Bộ Công thương xây dựng.

Theo đó, Bộ Công thương đề xuất từ ngày 1.1.2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc phải là E10.

Cụ thể, từ 2026, toàn bộ xăng khoáng truyền thống (RON92, RON95 và các loại khoáng khác) bắt buộc pha với E100 thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc.

Đề xuất chỉ bán xăng E10, Bộ Công thương nói gì về thất bại với xăng E5? - Ảnh 1.

Theo Bộ Công thương, tiêu thụ xăng E5 RON92 hiện chỉ khoảng 20% trên tổng lượng xăng tiêu thụ

ẢNH: PHẠM HỮU

Sau 2030, từ 1.1.2031, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên cả nước chuyển sang E15 (hàm lượng ethanol từ 14 - 15%) hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển các phương tiện cơ giới; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.

Bộ Công thương giải thích, theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Quyết định 53/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, tháng 12.2014 thí điểm phối trộn xăng E5 RON92 (4 - 5% ethanol vào xăng khoáng RON92), thí điểm tại 7 tỉnh thành; tháng 12.2015 chính thức áp dụng sử dụng xăng E5 RON92 cho các phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc. Tương tự, đến tháng 12.2016 thí điểm sử dụng xăng E10 (phối trộn từ 9 - 10% ethanol theo thể tích vào xăng khoáng) tại 7 tỉnh thành và chính thức sử dụng trên toàn quốc từ tháng 12.2017. Tuy nhiên, lộ trình đã bị chậm, đến tháng 1.2018, cả nước đã dừng phân phối xăng khoáng truyền thống RON92 và chuyển sang sử dụng xăng E5 RON92 cho các phương tiện giao thông đường bộ. 

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước chuyển dịch theo hướng xanh và bền vững, Bộ Công thương cho rằng, xăng sinh học E10 là một giải pháp chuyển đổi năng lượng hiệu quả, phù hợp với bối cảnh, nguồn lực trong nước, đón đầu xu thế quốc tế.

Bộ Công thương cũng khẳng định, hiện Việt Nam có đủ năng lực sản xuất, nhập khẩu và phối trộn để triển khai bắt buộc E10 từ 1.1.2026. Ước tính, cả nước sẽ cần 1,5 triệu m³ E100 mỗi năm để phối trộn, dựa trên tổng nhu cầu xăng khoảng 15 triệu m³ năm 2024.


