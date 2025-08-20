Đề xuất chỉ dùng xăng E10 RON95, xóa xăng khoáng RON95

Bộ sẽ k iến nghị giảm thuế môi trường với xăng sinh học

Theo dự thảo, xăng sinh học là các loại xăng E10, E15 và các loại xăng được pha chế, phối trộn giữa ethanol nhiên liệu vào xăng khoáng theo các tỷ lệ khác nhau. Kể từ ngày 1.1.2026, xăng sinh học được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc là E10.

Lộ trình tiếp nối từ ngày 1.1.2031, cả nước sẽ chuyển sang sử dụng xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Bộ Công thương quy định căn cứ theo thực trạng phát triển phương tiện cơ giới, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện sản xuất, nhập khẩu nhiên liệu nhiên liệu sinh học, xăng sinh học và đảm bảo an ninh năng lượng.

Một điểm mới đáng chú ý trong dự thảo thông tư là giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương, phối hợp với các hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu cùng với các địa phương để triển khai lộ trình một cách đồng bộ, hiệu quả.

Về cơ chế giá, Bộ Công thương sẽ kiến nghị Bộ Tài chính xem xét và trình Chính phủ, Quốc hội giảm thuế môi trường với mặt hàng xăng sinh học, cân nhắc dựa trên lợi ích của nhiên liệu này tới môi trường, giảm phát thải nhà kính.

Xăng sinh học E10 RON95-III được bán thí điểm tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng từ ngày 1.8.2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Đào Duy Anh - Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công Thương) - cho biết, để chuẩn bị cho lộ trình sử dụng xăng E10, đến nay, Cục đã gửi yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 53 ngày 22.11.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam đến các bộ, ngành liên quan; các địa phương, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đồng thời, trực tiếp làm việc với các địa phương có lượng tiêu thụ xăng dầu lớn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu có thị phần lớn trong cả nước, đối tác nước ngoài về nguyên nhiên liệu sinh học, trường đại học, viện nghiên cứu, nhà sản xuất lĩnh vực nhiên liệu, động cơ các tài liệu khoa học đã công bố về lĩnh vực nhiên liệu sinh học...



Giải pháp tối ưu là thay toàn bộ xăng khoáng bằng xăng sinh học?

Góp ý cho dự thảo, bà Nguyễn Thị Trang - Phó chánh Văn phòng Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị Bộ Công thương sớm ban hành lộ trình quy định tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học để các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cơ sở pháp lý để kịp thời chuẩn bị về cơ sở vật chất, lên phương án kinh doanh phù hợp.

Bà nói: "Giải pháp tối ưu nhất để triển khai cái lộ trình này thành công là chúng ta thay thế hoàn toàn xăng khoáng bằng xăng sinh học E10. Chúng tôi cũng kiến nghị Bộ Công thương có ý kiến với Bộ Khoa học Công nghệ để bắt tay vào rà soát, sửa đổi và điều chỉnh một số quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu sinh học, quy định về đăng ký cơ sở pha chế, quản lý chất lượng xăng dầu để phù hợp với điều kiện thực tế và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai kinh doanh theo lộ trình mới".

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, từ việc thí điểm trong gần 20 ngày qua tại 3 địa phương, Bộ sẽ đánh giá lại xem có khó khăn, vướng mắc nào, thời gian tới cần khắc phục gì. Kết quả cuối cùng hướng tới việc ban hành được thông tư về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học đảm bảo tính khả thi, tạo được sự đồng thuận của người dân và xã hội.

Cụ thể, Bộ đã giao cho Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công - đơn vị thường trực tổ soạn thảo dự thảo thông tư - chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xem xét, rà soát Quy chuẩn kỹ thuật về xăng sinh học để đảm bảo phù hợp với thực tế. Giao cho Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp cùng Cục Xuất nhập khẩu và các tổ chức, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nói chung và nhiên liệu E100 nói riêng, tính toán cung - cầu để xây dựng kế hoạch nhập khẩu đảm bảo đủ cung ứng E100 theo nhu cầu pha chế xăng E10. Việc rà soát nhu cầu, kế hoạch, hạ tầng phối trộn... cũng được giao cho doanh nghiệp, Hiệp hội Xăng dầu và Hiệp hội Nhiên liệu sinh học cùng phối hợp xem xét...

Về nguồn nhiên liệu sinh học, Bộ cũng đề nghị Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn cung E100 để từng bước tự chủ nguồn nhiên liệu sinh học trong nước, giảm dần sự phụ thuộc nguồn cung từ bên ngoài.



