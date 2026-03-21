Tăng tốc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường trong tháng 4

Chỉ thị 09/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 19.3 yêu cầu đẩy nhanh chuyển đổi xăng sinh học E10. Trước đó, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải hoàn tất việc chuẩn bị hạ tầng, kỹ thuật để kinh doanh rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc chậm nhất vào ngày 1.6.

Petrolimex, PV Oil đang tăng tốc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường để bổ sung nguồn cung xăng dầu, giảm áp lực nhập khẩu xăng khoáng ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong Chỉ thị 09/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công thương đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học, rà soát các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học trong tháng 4, góp phần giảm 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng. Như vậy, lộ trình chuyển đổi xăng sinh học sẽ được thực hiện sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Chia sẻ với Thanh Niên, đại diện Petrolimex cho biết, doanh nghiệp này triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại 60 cửa hàng tại TP.HCM và Quảng Ngãi. Đến nay, sản lượng xăng sinh học E10 bán bình quân mỗi ngày đạt 95 m3, tăng khoảng 40% so những ngày đầu triển khai thí điểm.

Từ tháng 8.2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) là những doanh nghiệp tiên phong thí điểm bán xăng sinh học E10. Các doanh nghiệp đều ghi nhận, sản lượng bán xăng sinh học E10 tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Từ ngày 1.8.2025 triển khai thí điểm đến nay, Petrolimex chưa ghi nhận phản ánh, khiếu nại của khách hàng về chất lượng xăng E10; với sản lượng tiêu thụ xăng sinh học dần tăng lên cho thấy người tiêu dùng bắt đầu yên tâm, tin tưởng chuyển đổi sang sử dụng xăng E10.

Chỉ được điều chỉnh khi giá xăng dầu tăng từ 15% trở lên

Cũng theo đại diện Petrolimex, ngay sau khi Bộ Công thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT, doanh nghiệp đã tích cực triển khai đồng bộ các công việc, từ cải tạo nâng cấp kho bể, hệ thống phối trộn nhiên liệu sinh học, phương án tạo nguồn Ethanol, xăng nền, logistics… và lộ trình chi tiết mở rộng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10. Dự kiến từ trung tuần đến cuối tháng 4 sẽ gia tăng nguồn cung xăng sinh học E10 ra thị trường và sẽ thay thế toàn bộ xăng khoáng xong trước thời hạn 1.6.

"Nếu chuyển đổi 100% xăng khoáng sang xăng sinh học E10 riêng Petrolimex sẽ giảm được khoảng gần 10% lượng xăng, tương đương giảm khoảng 35.000 - 40.000 m3/tháng", đại diện Petrolimex nói.

Cũng theo đại diện PVOil, ngay sau khi xảy ra xung đột ở Trung Đông, doanh nghiệp này đang tập trung tối đa để thực hiện lộ trình chuyển đổi bán xăng sinh học E10 trong hệ thống trước ngày 1.6.

Kiến nghị giảm thuế cho xăng sinh học E10

Ông Trịnh Quang Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cho rằng việc đẩy nhanh tiến độ đưa xăng sinh học ra thị trường nhằm giảm áp lực nhập khẩu xăng khoáng. Nhưng để giảm giá bán, hấp dẫn người tiêu dùng, ông Khanh kiến nghị cần xem xét giảm thuế, phí.

Theo ông Khanh, thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng khoáng hiện nay là 10% nhưng với sản lượng dùng để pha chế xăng sinh học E10 thì nên giảm xuống còn 7%; thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 áp dụng cùng mức E5 là 1.800 đồng/lít thay vì 1.900 đồng/lít để góp phần giảm giá bán.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về nguồn kinh phí hỗ trợ bình ổn giá xăng dầu ngày 20.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra yêu cầu với các bộ, ngành: mục tiêu cao nhất là không để thiếu năng lượng, xăng dầu trong bất cứ trường hợp nào; giảm tác động tiêu cực từ tình hình khủng hoảng năng lượng tới điều hành kinh tế vĩ mô; không để đứt gãy chuỗi cung ứng, quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Chính phủ đã thực hiện một số chính sách, trong đó có sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng trước tình hình diễn biến nhanh, phức tạp và xung đột ở Trung Đông có thể kéo dài, cần phải chuẩn bị trước cho trường hợp Quỹ Bình ổn giá xăng dầu bị thiếu hụt.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ đồng ý về chủ trương với đề xuất của các cơ quan về ứng ngân sách nhà nước (nguồn tăng thu năm 2025) cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Khi khủng hoảng qua thì sẽ lấy nguồn của quỹ để trả lại ngân sách.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo, xin chủ trương của cấp có thẩm quyền để Chính phủ thực hiện theo thẩm quyền; thời gian dự kiến áp dụng đến hết 15.4, sau đó sẽ căn cứ theo tình hình thực tế.

Giá xăng dầu ngày 21.3 tiếp tục áp dụng theo thông báo điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính từ 23 giờ ngày 19.3.

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 27.177 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 33.420 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.189 đồng/kg.