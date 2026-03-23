Giá xăng dầu hôm nay 23.3.2026: Thế giới giảm nhiệt, trong nước giảm áp lực tăng?

Nguyên Nga
23/03/2026 09:50 GMT+7

Giá dầu nhích nhẹ giúp giá xăng dầu trong nước giảm áp lực tăng khi đang neo cao sau đợt điều chỉnh tuần trước.

Ghi nhận lúc 7 giờ 30 sáng 23.3 (theo giờ Việt Nam), dầu WTI của Mỹ nhích 2 cent, giao dịch ngưỡng 98,25 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu nhích 8 cent, giao dịch ngưỡng 112,27 USD/thùng.

Tuy đà tăng chững lại, nhưng giá dầu thế giới đang ở mức cao nhất kể từ tháng 7.2022 tới nay. Giá dầu có thể biến động trong tuần này khi cuộc xung đột tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ tư; Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới.

Giá xăng trong nước đang ở mức 30.000 đồng/lít

ẢNH: NG.NGA

Trong thời gian qua, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Iran và các đòn đáp trả của nước này vào các quốc gia láng giềng, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Kuwait…, khiến cơ sở hạ tầng dầu mỏ đối mặt với nhiều rủi ro, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu.

Các phân tích cho thấy, khả năng giá năng lượng đảo chiều nhanh là rất thấp vì thiệt hại đối với sản xuất đã xảy ra. Ngoài ra, khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn còn bị gián đoạn, giá dầu cũng khó giảm trong tương lai gần.

Trong nước, giá xăng dầu vừa được điều chỉnh tăng. Các nỗ lực kìm hãm giá xăng dầu trong nước giúp giá xăng dầu Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

Ngày 23.3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 27.177 đồng/lít; xăng RON95-III 30.690 đồng/lít; dầu diesel 0.05S 33.420 đồng/lít; dầu hỏa 35.926 đồng/lít.


Giá xăng dầu hôm nay 21.3.2026: Về dưới mốc 110 USD/thùng

Giá dầu thế giới tăng khoảng 2 - 3% trong phiên giao dịch cuối tuần. Tuy vậy, tính cả tuần, cả 2 loại dầu chuẩn biến động trái chiều theo hướng giá dầu Brent tăng, dầu WTI lùi nhẹ. Trong nước, Chính phủ vừa điều chỉnh một số chính sách liên quan điều hành giá xăng dầu.

