Đã chi gần 5.000 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu

Theo thông tin từ Bộ Công thương, từ 14 giờ hôm nay 25.3, giá xăng dầu ở thị trường trong nước bất ngờ quay đầu giảm mạnh.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 14 giờ ngày 25.3

Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân khiến giá xăng dầu bất ngờ giảm mạnh, Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; thông tin về việc Tổng thống Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran, Mỹ - Iran đàm phán chấm dứt xung đột… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới ngày 24.3 biến động giảm.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24.3 và kỳ điều hành ngày 25.3 là: 141,810 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 (giảm 11,437 USD/thùng, tương đương giảm 7,46%); 146,360 USD/thùng xăng RON 95 (giảm 20,207 USD/thùng, tương đương giảm 12,13%); 204,640 USD/thùng dầu hỏa (giảm 23,453 USD/thùng, tương đương giảm 10,28%); 218,930 USD/thùng dầu diesel (giảm 10,213 USD/thùng, tương đương giảm 4,46%); 689,960 USD/tấn dầu mazut (giảm 83,333 USD/tấn, tương đương giảm 10,78%).

6 lần chi quỹ để bình ổn giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 25.3 do liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Cụ thể, xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut được chi ở mức 3.000 đồng/lít; dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Trước biến động giá xăng dầu thế giới, từ ngày 10.3 đến ngày 25.3, liên Bộ Công thương - Tài chính đã quyết định chi Quỹ Bình ổn trong 6 kỳ liên tiếp vào các ngày: 10.3, 11.3, 12.3, 19.3, 24.3 và 25.3 để hỗ trợ giảm mức tăng giá bán xăng dầu trong nước, đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng giá xăng dầu thế giới. Trước ngày 10.3, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.600 tỉ đồng và đến nay số dư chỉ còn khoảng 613 tỉ đồng.

Cũng theo tính toán của liên Bộ Công thương - Tài chính, nếu trong kỳ điều hành ngày 25.3 không sử dụng công cụ Quỹ Bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25.3 đối với xăng E5RON 92 ở mức 31.075 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 32.957 đồng/lít; dầu diesel ở mức 41.899 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; dầu mazut ở mức 23.245 đồng/kg.

Cập nhật đến ngày 25.3, Bộ Công thương cho hay, giá xăng của Việt Nam là 29.957 đồng/lít đang ở mức trung bình trong khu vực và thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng của Singapore đã lên tới 70.424 đồng/lít. Giá xăng tại Thái Lan đã được Chính phủ trợ giá là 28.210 đồng/lít. Dù đang được Chính phủ trợ giá nhưng giá xăng tại Campuchia là 35.850 đồng/lít; tại Lào là 50.264 đồng/lít; tại Trung Quốc là 34.875 đồng/lít.