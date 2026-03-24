Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước, cơ bản vẫn đảm bảo nguồn cung

Ngày 24.3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) cho biết, giá xăng dầu Việt Nam hiện đang thấp hơn đáng kể nếu so sánh với nhiều nước trong khu vực và đây là kết quả trong công tác điều hành được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ, không để xảy ra gián đoạn hay thiếu hụt trên diện rộng.

Giá xăng dầu Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực ẢNH: PHAN HẬU

Bộ Công thương nhấn mạnh, gián đoạn tại eo biển Hormuz đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào biến động mạnh, buộc nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Cụ thể, tại Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae Myung yêu cầu áp dụng giá trần nhiên liệu và các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát biến động giá, thị trường ngoại hối.

Slovenia áp dụng biện pháp hạn chế mua nhiên liệu. Mỗi phương tiện cá nhân chỉ được mua tối đa 50 lít/ngày, còn doanh nghiệp và các nhóm ưu tiên tối đa 200 lít. Một số doanh nghiệp như MOL Group thậm chí siết chặt hơn với mức giới hạn 30 lít đối với khách hàng cá nhân.

Còn tại Thái Lan, từ ngày 22.3, sau khi được trợ giá mạnh từ Quỹ Oil Fund, giá xăng Gasohol 95 khoảng 26.400 đồng/lít và dầu diesel khoảng 24.900 đồng/lít. Nếu không được trợ giá, giá xăng dầu tăng tới khoảng 34.200 - 41.200 đồng/lít. Còn tại Campuchia, giá bán lẻ xăng và dầu diesel lần lượt khoảng 35.600 đồng/lít và 44.200 đồng/lít, dù đã có hỗ trợ từ Chính phủ.

Trung Quốc ghi nhận giá xăng dầu tăng vọt, dù áp dụng cơ chế kiểm soát giá. Cụ thể, giá xăng RON95 khoảng 34.600 đồng/lít và dầu diesel khoảng 31.600 đồng/lít. Tại Lào, giá xăng RON95 và dầu diesel lần lượt ở mức khoảng 47.600 đồng/lít và 41.100 đồng/lít.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường khẳng định, so với nhiều nước trong khu vực, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn đáng kể, trong khi vẫn bảo đảm nguồn cung và không áp dụng các biện pháp hành chính mạnh như hạn mức mua hay áp trần cứng trên diện rộng.

4 lần liên tiếp xả Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Cũng theo Bộ Công thương, Việt Nam là nước nhập khẩu ròng xăng dầu, các tác động từ biến động giá thế giới đã nhanh chóng lan tới nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác điều hành được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ, qua đó nguồn cung trong nước cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra gián đoạn hay thiếu hụt trên diện rộng.

Bộ Công thương đã kịp thời, liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu hệ thống phân phối xăng dầu trên cả nước duy trì hoạt động bán hàng thông suốt, bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống; chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, góp phần củng cố nguồn cung phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Công tác điều hành giá xăng dầu được thực hiện linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường thế giới, kết hợp hiệu quả giữa Quỹ Bình ổn và các công cụ thuế, phí nhằm hạn chế biến động mạnh, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Từ ngày 10.3 đến nay, liên Bộ Công thương - Tài chính đã liên tiếp 4 lần chi mạnh Quỹ Bình ổn để ngăn chặn đà tăng giá xăng dầu. Gần đây nhất, trong kỳ điều hành ngày 19.3, Quỹ Bình ổn giá tiếp tục chi 3.000 đồng/lít/kg đối với dầu hỏa, dầu mazut, xăng sinh học, xăng không chì; chi 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel.

Hiện nay, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 27.177 đồng/lít. Giá xăng RON 95 không cao hơn 30.690 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 33.420 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 35.926 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 22.189 đồng/kg.

Cũng theo liên bộ Công thương - Tài chính, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường hiện nay đối với xăng E5RON 92 ở mức 30.177 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 33.690 đồng/lít; dầu diesel ở mức 37.420 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 38.926 đồng/lít; dầu mazut ở mức 25.189 đồng/kg.

Trong ngắn hạn, Bộ Công thương ưu tiên bảo đảm nguồn cung, điều hành linh hoạt giá và kiểm soát thị trường. Nhưng về dài hạn, Việt Nam cần tăng dự trữ chiến lược, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường hợp tác khu vực để ứng phó với các gián đoạn tại những "điểm nghẽn" năng lượng như đang xảy ra ở eo biển Hormuz.