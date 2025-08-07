Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Giá xăng RON 95 tăng lên mức hơn 20.000 đồng/lít

Phan Hậu
Phan Hậu
07/08/2025 15:58 GMT+7

Giá xăng trong phiên điều hành ngày 7.8 tăng từ 207 - 234 đồng/lít, trong khi giá dầu tăng giảm tùy mặt hàng.

Chiều 7.8, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ cùng ngày. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá xăng RON 95 tăng lên mức hơn 20.000 đồng/lít- Ảnh 1.

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều từ 15 giờ ngày 7.8

ẢNH: THANH NIÊN

Theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường áp dụng từ 15 giờ đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 19.608 đồng/lít, tăng 207 đồng/lít và thấp hơn xăng RON9 5 là 466 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 20.074 đồng/lít, tăng 234 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.800 đồng/lít, giảm 268 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.660 đồng/lít, giảm 54 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 15.647 đồng/kg, tăng 114 đồng/kg.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành từ ngày 31.7 - 6.8 chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế của Mỹ; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9… khiến giá xăng dầu thế giới những ngày vừa qua lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Phương án điều hành giá xăng dầu nói trên được liên bộ Công thương - Tài chính căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD... nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu theo nhu cầu thị trường và sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Khám phá thêm chủ đề

giá xăng dầu Bộ Công thương Giá dầu điều hành giá xăng dầu
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
