Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc từ 15 giờ hôm nay

Chiều 19.6, Bộ Công thương đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay 19.6 ẢNH: TN

Theo ghi nhận, giá xăng dầu trong kỳ điều hành này bất ngờ tăng sốc, với mức tăng rất cao so với các phiên điều hành trước đây.

Kể từ 15 giờ ngày 19.6, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 20.631 đồng/lít, tăng 1.169 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá xăng RON95 không cao hơn 21.244 đồng/lít, tăng 1.277 đồng/lít so với giá hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 19.156 đồng/lít, tăng 1.456 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.923 đồng/lít, tăng 1.412 đồng/lít so với giá hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 17.643 đồng/kg, tăng 1.182 đồng/kg so với giá hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 12 - 18.6) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột leo thang giữa Israel và Iran tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng mạnh.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.