Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng RON 95 vẫn hơn 23.000 đồng/lít

Chiều 23.11, liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu NHẬT THỊNH

Theo đó, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 21.690 đồng/lít (giảm 584 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá xăng RON 95 không cao hơn 23.024 đồng/lít, giảm 506 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.



Giá dầu diesel không cao hơn 20.283 đồng/lít (giảm 605 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu hỏa không cao hơn 20.944 đồng/lít, giảm 568 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 15.638 đồng/kg, tăng 15 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13 - 23.11) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: khả năng cắt giảm dầu mỏ của OPEC+ sẽ được gia hạn đến năm 2024, nhu cầu sụt giảm do suy thoái kinh tế và mức tăng trưởng toàn cầu chậm, tồn kho của Mỹ tăng…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm nhẹ. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Cũng theo liên Bộ Công thương - Tài chính, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Phiên điều hành giá xăng dầu hôm nay cũng là phiên điều hành đầu tiên áp dụng quy định tại Nghị định 80/2023/NĐ-CP bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu.