Giá xăng dầu đồng loạt giảm, có loại giảm hơn 4.000 đồng/lít

Chiều 25.3, Bộ Công thương công bố thông tin điều hành giá xăng dầu mới nhất, bắt đầu áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 14 giờ hôm nay 25.3 ẢNH: PHAN HẬU

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 3.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu hỏa, dầu mazut; riêng dầu diesel được chi 4.000 đồng/lít.

Theo đó, từ 14 giờ hôm nay 25.3, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đối với xăng E5RON 92 không cao hơn 28.075 đồng/lít, giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 95 là 1.882 đồng/lít; Giá xăng RON 95 không cao hơn 29.957 đồng/lít, giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 37.899 đồng/lít, giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít, giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 20.245 đồng/kg, giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường ngày 25.3.2026 đối với xăng E5RON 92 ở mức 31.075 đồng/lít; xăng RON 95 ở mức 32.957 đồng/lít; dầu diesel ở mức 41.899 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 39.355 đồng/lít; dầu mazut ở mức 23.245 đồng/kg.

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn khoảng 613 tỉ đồng

Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá, thực hiện chi Quỹ Bình ổn bán từ 14 giờ ngày 25.3 và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, liên Bộ Công thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, giá cơ sở mặt hàng xăng RON 95 giảm 10,54%, vượt ngưỡng 10% quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ; thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Quyết định số 537/QĐ-BCT ngày 25.3.2026 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10.3 đến nay để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước.

Đến thời điểm này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu có số dư ước tính còn khoảng 613 tỉ đồng.