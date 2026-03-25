Giá xăng dầu hôm nay 25.3.2026: Thế giới tăng mạnh, dầu diesel trong nước vượt mốc 40.000 đồng/lít

Nguyên Nga
25/03/2026 09:01 GMT+7

Giá dầu thế giới quay đầu tăng sau phiên lao dốc, trong bối cảnh lo ngại gián đoạn nguồn cung toàn cầu do xung đột địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Trong nước, 23 giờ khuya 24.3, liên Bộ Công thương - Tài chính cho điều chỉnh tăng giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu và đồng thời chi sử sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Giá xăng dầu bật tăng mạnh, đóng phiên lúc rạng sáng nay, dầu Brent chuẩn toàn cầu kỳ hạn tăng 4,55 USD/thùng, tương đương 4,55%, lên 104,49 USD/thùng; dầu WTI tăng 4,22 USD/thùng, tương đương 4,79%, lên 92,35 USD/thùng.

Diễn biến cho thấy, thị trường năng lượng toàn cầu đang có tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Nguyên nhân chủ yếu từ việc tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz - khu vực trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới - bị gián đoạn nghiêm trọng. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) nhận định, đây là một trong những cú sốc nguồn cung lớn nhất từ trước đến nay, đẩy thị trường vào trạng thái căng thẳng kéo dài.

Các nhà phân tích lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung nếu kéo dài có thể chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, làm đảo chiều cán cân cung cầu trên thị trường năng lượng, tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá dầu tăng nữa.

Giá xăng dầu trong nước đang được điều hành bằng nhiều công cụ thuế, Quỹ bình ổn... nhằm giảm đà tăng so với giá thế giới

Trong khi đó, xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang và lan rộng. Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Israel, trong khi nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực này bị trúng đạn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Đến nay, các dự báo cho thấy, nếu tình hình này kéo dài đến hết tháng 4, giá dầu Brent có thể leo lên mốc 150 USD/thùng, vượt mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2008. 

Trong nước, 23 giờ khuya 24.3, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định cho điều chỉnh tăng giá bán xăng dầu. Dù tiếp tục chi mạnh Quỹ bình ổn nhưng giá bán các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành tiếp tục tăng khá cao Cụ thể, Quỹ bình ổn kỳ này được chi ở mức 3.000 đồng/lít/kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut, dầu hỏa; 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel. Sau chi Quỹ, giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ 420 - 6.246 đồng/lít/kg.

Sau điều chỉnh, sáng 25.3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường theo công bố của PVOil như sau: 

Bảng giá bán lẻ xăng dầu của PVOil công bố, áp dụng từ 23 giờ ngày 24.3

[CẬP NHẬT] Giá xăng RON 95 gần 34.000 đồng/lít, dầu diesel gần 40.000 đồng/lít

Theo cơ quan điều hành, nếu không chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu trong nước sẽ tăng cao hơn, với xăng E5 RON 92 ở mức 33.114 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 36.840 đồng/lít, dầu diesel 43.666 đồng/lít, dầu hỏa 43.455 đồng/lít và dầu mazut 25.609 đồng/kg.

Với lần điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước đã lập đỉnh mới, cao nhất từ trước đến nay.

Bộ Tài chính đề xuất giảm tiếp 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Bộ Tài chính vừa có đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng một lít.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
