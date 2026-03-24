Bộ Tài chính đề xuất giảm tiếp 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu.

Theo đó, cơ quan này đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng/lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng giảm một nửa, từ 1.000 đồng về 500 đồng/lít.

Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng/lít, giảm 500 đồng/lít so với mức thuế bảo vệ môi trường được áp dụng với mặt hàng này hiện hành.

Nếu được thông qua, thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng, dầu sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành dự thảo Nghị quyết tới hết 30.6. Trường hợp cần kéo dài, Bộ Công thương sẽ có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ.

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, được tính vào giá bán hàng hóa. Khi thuế này giảm, giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng cũng giảm theo. Chẳng hạn, nếu thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) giảm 1.000 đồng, thì giá bán lẻ xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng mỗi lít (bao gồm cả phần giảm thuế giá trị gia tăng).

Phương án của Bộ Tài chính đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Công thương trước đó. Hiện tại, thuế bảo vệ môi trường chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu. Việc đưa mức thuế này về 0 đồng phải do Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trường hợp điều chỉnh giảm trong khung thuế hiện hành, thẩm quyền thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo tính toán của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giải pháp này sẽ làm CPI tăng thấp hơn, từ đó góp phần kiềm chế lạm phát. Bộ Tài chính ước tính, nếu thực hiện phương án giảm thuế như đề xuất, ngân sách nhà nước có thể giảm thu bình quân khoảng 1.790 tỉ đồng mỗi tháng, bao gồm cả phần giảm thu thuế giá trị gia tăng.

Việc giảm thuế này hoàn toàn phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, không trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Nội dung dự thảo cũng bảo đảm đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

Văn bản lấy ý kiến dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu của Bộ Tài chính được gửi đến các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và VCCI. Các ý kiến gửi về Bộ Tài chính trước ngày 26.3.2026.