Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng RON 95 giảm hơn 5.600 đồng/lít

Phan Hậu
27/03/2026 05:44 GMT+7

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh dù liên bộ Công thương - Tài chính quyết định ngừng chi Quỹ Bình ổn. Giá xăng giảm từ 4.749 - 5.625 đồng/lít, giá dầu giảm từ 971 - 2.459 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, từ ngày 24 giờ ngày 26.3, giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh. Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi, không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh từ 24 giờ ngày 26.3

Theo đó, từ 24 giờ ngày 26.3, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 23.326 đồng/lít, giảm 4.749 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng RON 9 là 1.006 đồng/lít. 

Giá xăng RON 95 không cao hơn 24.332 đồng/lít, giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 35.440 đồng/lít, giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. 

Giá dầu hỏa không cao hơn 35.384 đồng/lít, giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 21.748 đồng/kg, tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Cũng theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục chịu tác động của các yếu tố như xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran; thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp diễn... Các yếu tố nói trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tính đến ngày 25.3 có xu hướng giảm.

Cụ thể, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON 92 ở mức 131,050 USD/thùng, giảm 10,760 USD/thùng (tương đương giảm 7,59%); xăng RON 95 ở mức 135,600 USD/thùng, giảm 7,35%; dầu hỏa giảm 10,97%; dầu diesel giảm 6,54%; dầu mazut giảm 7,56%.

Căn cứ theo diễn biến giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, liên bộ Công thương - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng biến động của giá thế giới.

Phương án điều hành giá xăng dầu kỳ này tiếp tục duy trì mức chênh lệch hợp lý giữa xăng sinh học E5RON 92 và xăng không chì RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

