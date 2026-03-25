Đà Nẵng ra 'lệnh' siết chất lượng dịch vụ du lịch, xử nghiêm chèo kéo khách

Mạnh Cường
25/03/2026 15:16 GMT+7

Nhằm giữ hình ảnh điểm đến hấp dẫn, Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết chặt toàn diện chất lượng dịch vụ du lịch, từ nhân lực, giá cả đến hạ tầng và ứng xử, với thông điệp mạnh tay xử lý các hành vi làm xấu hình ảnh thành phố.

Ngày 25.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn đã ký ban hành kế hoạch về nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch trên toàn địa bàn.

Kế hoạch được áp dụng cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương đến doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ liên quan.

Theo đó, thành phố tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu siết chặt công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động du lịch; đồng thời nâng chuẩn chất lượng dịch vụ và cơ sở vật chất phục vụ du khách.

Phố cổ Hội An có thời điểm quá tải vì lượng khách du lịch tham quan quá đông

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Một nội dung quan trọng là rà soát toàn diện nguồn nhân lực du lịch. Thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phục vụ, giao tiếp, ngoại ngữ và văn hóa ứng xử cho người lao động; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp có chính sách giữ chân nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Song song đó, thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả và chất lượng dịch vụ; đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các khu, điểm tham quan.

Các đầu mối giao thông như sân bay, nhà ga, điểm đón trả khách phải đảm bảo quy trình vận hành thông suốt, hạn chế tình trạng ùn tắc, chờ đợi kéo dài.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng định hướng phát triển các nền tảng số cung cấp thông tin du lịch, hỗ trợ du khách tra cứu dịch vụ; đồng thời tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh qua các kênh trực tuyến nhằm nâng cao trải nghiệm và mức độ hài lòng của du khách.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi làm xấu hình ảnh du lịch như chèo kéo, đeo bám khách, thu giá cao hơn quy định. Cùng với đó là việc đẩy mạnh xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện.

UBND thành phố Đà Nẵng giao các sở, ngành và địa phương triển khai kế hoạch theo đúng chức năng, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Trong 2 ngày đầu mở cửa thử nghiệm, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 20 "cò đò" chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự tại Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Hà Nội).

Bình Dương lập tổ công tác triệt nạn chèo kéo khách hành hương

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng chèo kéo khách du lịch du khách dịch vụ du lịch
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
