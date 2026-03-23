Độc lạ tour đến Việt Nam chỉ dành cho nữ du khách

Nước lũ màu nâu nhạt vỗ nhẹ vào lối vào Vy's, một nhà hàng, chợ và trường dạy nấu ăn ở Hội An. Mực nước từ con sông gần đó tiếp tục dâng cao trong khi nhóm nữ du khách Mỹ dành cả buổi chiều tại điểm du lịch nổi tiếng này, học cách làm nem cuốn và bánh xèo nóng hổi. Đến khi lớp học kết thúc, đường phố khắp phố cổ Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận, trông như được phủ đầy cà phê đá.

Nhóm du khách sau đó phải rời Vy's bằng thuyền.

"Đây chắc chắn là một cuộc phiêu lưu", Cheryl nhớ lại với SCMP khi nhóm cẩn thận bước lên một chiếc thuyền gỗ trang trí bằng đèn lồng lụa và hoa.

Cheryl cùng với 15 người khác, tham gia chuyến đi tập trung vào Việt Nam với AdventureWomen, một công ty tiên phong trong lĩnh vực du lịch dành riêng cho phụ nữ đang phát triển nhanh chóng. Công ty có trụ sở tại Mỹ này đã tổ chức các tour du lịch dành riêng cho phụ nữ từ năm 1982.

Nữ du khách Mỹ chụp ảnh với các nông dân Việt Nam trên đồng ruộng ẢNH: SCMP

Gần đây, nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực du lịch mạo hiểm cũng đã cho ra mắt các chuyến đi dành riêng cho nữ giới. Họ đang đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của phụ nữ về du lịch nhóm nhỏ, nơi hứa hẹn sự an toàn và tình chị em.

"Tôi thích sự thân thiết khi đi du lịch cùng những người phụ nữ khác", Peggy nói. Cô đã tham gia hai chuyến đi AdventureWomen khác trước chuyến này. "Tôi vẫn giữ liên lạc với những người bạn từ Galapagos".

Nhóm có độ tuổi từ 45 đến 72, cộng thêm một nhân viên trẻ của AdventureWomen - Emily - người có mặt để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Tùy thuộc vào điểm đến, các hướng dẫn viên nữ địa phương thường dẫn dắt các chuyến đi của AdventureWomen.

Khởi động ngày mới bằng cách tập thái cực quyền trên vịnh ẢNH: SCMP

Thủ đô Hà Nội nhộn nhịp đánh dấu điểm khởi đầu cho chuyến đi 11 ngày của nhóm, bao gồm việc di chuyển bằng máy bay, xe khách và thuyền khắp Việt Nam.

Một tách cà phê trứng trứ danh của Hà Nội giúp mọi người xua tan phần nào cơn mệt mỏi do lệch múi giờ. Trên vỉa hè, người dân ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, ăn xôi đậu xanh và phở thơm phức, món ăn quốc dân của Việt Nam. Ngày hôm sau, nhóm trải nghiệm đạp xe 21km xuyên qua những cánh đồng lúa gần đó. Những người phụ nữ làm ruộng đến chào hỏi và mời nhóm ăn nhẹ, uống trà và thay phiên chụp ảnh cho nhau, họ đội nón lá còn nhóm khách đội mũ bảo hiểm xe đạp. Nhóm cũng lên thuyền riêng khám phá vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Một vài phụ nữ trong nhóm là bạn bè ở quê nhà nhưng hầu hết chưa từng gặp nhau nên bắt đầu làm quen. Mỗi ngày mở ra bằng bài tập thái cực quyền buổi sáng trên boong tàu. Kết thúc bằng hoạt động câu mực nhỏ gần đuôi tàu, dưới bầu trời đầy sao.

Bữa ăn tại nhà TS Phan Thuận Thảo ở Huế ẢNH: SCMP

Nhóm cũng đến Huế, dùng bữa tối tại nhà TS Phan Thuận Thảo, học giả âm nhạc và là hậu duệ của một trong những vị hoàng đế cuối cùng của Việt Nam. Bà dẫn nhóm lên tầng trên của ngôi nhà, nơi bà từng bị mắc kẹt nhiều ngày khi còn nhỏ, chờ nước lũ rút. Mẹ bà, 86 tuổi, giúp nấu bữa ăn thịnh soạn nhiều món, được trang trí theo kiểu Việt Nam truyền thống với cà rốt, dưa leo và các loại rau củ khác được chạm khắc tinh xảo.

Được tìm hiểu về cuộc sống của những người phụ nữ địa phương và lắng nghe câu chuyện của họ là điểm nhấn đặc biệt cho những chuyến đi chỉ dành cho nữ giới. Tại trường dạy nấu ăn Vy's ở Hội An, người hướng dẫn Lulu kể về những thách thức khi nuôi dạy một cô con gái tuổi teen và áp lực khi phải đối phó với trận lũ lớn lần thứ tư trong năm đó - nhiều hơn bất kỳ lần nào cô từng chứng kiến trong một thời gian ngắn như vậy…

Kết thúc hành trình ở Việt Nam, nhóm đến Campuchia và sau đó trở về quê nhà, chờ đợi chuyến đi kế tiếp.