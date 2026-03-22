Báo Anh chọn hai điểm đến ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Bảng xếp hạng những điểm đến đẹp nhất thế giới của Time Out được bình chọn dựa vào mạng lưới các cộng tác viên du lịch trên khắp thế giới đã đến thăm và kiểm chứng.

Sau đây là một số điểm đến trong danh sách:

Dãy núi Picos de Europa, Tây Ban Nha

Những ngọn núi của Picos vươn cao dựng đứng từ biển, có nghĩa là tầm nhìn không chỉ bao gồm những hẻm núi sâu hun hút và những đỉnh núi hiểm trở mà còn cả những dải bãi biển. Trong khu vực còn có vô số cảnh đẹp khác: ngọn núi Naranjo de Bulnes hoang sơ đến lạ thường, nhiều ngôi làng cổ kính Sotres và Cain, hồ băng Covadonga lấp lánh và đền thờ cùng tên nằm trên vách đá... ẢNH: BearFotos

Vườn quốc gia Komodo, Indonesia

Điểm ngắm cảnh đảo Padar trong Vườn quốc gia Komodo mang đến một trong những khung cảnh độc đáo nhất thế giới - ba vịnh khổng lồ với cát trắng, đen và hồng trong cùng một khung hình. Được bao quanh bởi những ngọn đồi đá, khung cảnh nơi đây tựa như bước ra từ Công viên kỷ Jura

Thung lũng Douro, Bồ Đào Nha

Là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, thung lũng Douro của Bồ Đào Nha là vùng sản xuất rượu vang lâu đời nhất thế giới trong 2.000 năm. Các sườn dốc được chạm khắc thành hàng trăm bậc thang nằm ngang, mỗi bậc đều được trồng những cây nho cổ thụ, tạo nên bức tranh độc đáo với những đường sọc, đường cong và kết cấu khác nhau cho thung lũng

Big Sur, Hoa Kỳ

Dãy núi Santa Lucia hùng vĩ gặp Thái Bình Dương dọc theo bờ biển miền trung California tạo nên vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và ngoạn mục của Big Sur. Hãy lái xe dọc theo quốc lộ 1 quanh co của California ven biển và dành thời gian ở đây, len lỏi qua những hàng cây cao vút, dọc theo các con suối, lên các sườn núi và đến những vách đá lộng gió nhìn ra đại dương

Dãy núi Brecon Beacons, xứ Wales

Trải dài trên diện tích 520 dặm vuông từ miền trung đến miền nam xứ Wales, bạn có thể đi bộ xuyên qua những ngọn đồi xanh mướt mà không thấy một bóng người nào. Đó là một vùng đất kỳ diệu, uốn lượn, với các đỉnh núi Pen y Fan, Corn Du và Craig Gwaun Taf thu hút du khách

Choquequirao, Peru

Đến Choquequirao, thành phố cổ của người Inca nằm cheo leo trên sông Apurímac của Peru, là trải nghiệm vừa thú vị về mặt thị giác lẫn thể chất

Công viên địa chất quốc gia Trương Dã, Trung Quốc

Nằm trong Công viên địa chất quốc gia Trương Dã, dãy núi Cầu Vồng là một trong nhiều kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất của Trung Quốc. Những vệt màu đỏ thẫm, vàng óng và xanh rêu tô điểm cho sườn đồi; một khối đất đa sắc màu tuyệt đẹp được hình thành qua hàng triệu năm bởi sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo và thời tiết, khiến đá sa thạch đỏ và nhiều khoáng chất khác nhau trộn lẫn với nhau ẢNH: THONGCHAI.S

Erg Chebbi, Morocco

Morocco là quê hương của một số sa mạc đẹp nhất thế giới, và Erg Chebbi là dải cát Sahara gợi cảm xúc nhất mà con người có thể tưởng tượng. Nằm ngoài thị trấn Merzouga, những cồn cát Erg Chebbi là cảnh tượng ngoạn mục với những cồn cát vàng biến đổi hình dạng, cao tới 300 mét và trải dài hơn 28 km ở trung tâm sa mạc Sahara ẢNH: Jose A Constantino

Sông băng Perito Moreno, Argentina

Sông băng Perito Moreno, nằm trong Vườn quốc gia Los Glaciares, là một trong nhiều ví dụ về hiện tượng tự nhiên kỳ thú ở Argentina. Không chỉ cảnh tượng của sông băng gây kinh ngạc, mà cả âm thanh của nó cũng vậy. Tiếng nứt vỡ và tiếng ầm ầm vang vọng trong thung lũng, đặc biệt dữ dội khi băng vỡ ra, tạo thành những con sóng trên mặt hồ

Hà Giang, Việt Nam

Nằm ở tận cùng phía bắc của Việt Nam, địa danh Hà Giang lại cực kỳ nổi tiếng trên thế giới. Một khi đã đến đây, bạn sẽ hiểu. Những con đèo quanh co, những thửa ruộng bậc thang và 43 dân tộc khác nhau sinh sống đã tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho Hà Giang. Hai đoạn đường đặc biệt thu hút sự chú ý, và điều đó hoàn toàn xứng đáng. Đèo Thẩm Mã uốn lượn qua sáu khúc cua tay áo liên tiếp, trong khi đèo Mã Pí Lèng men theo sườn núi, nhìn xuống sông Nho Quế ở độ cao khoảng 900 mét. Ở Hà Giang, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những dãy núi trùng điệp trải dài đến tận chân trời, với những thửa ruộng bậc thang. Hàng nghìn năm lao động vất vả của con người đã khiến những ngọn núi này thành những cánh đồng lúa rộng lớn tuyệt đẹp như ngày nay ẢNH: JB_BuiManhTuan





Hội An, Việt Nam