Báo Anh chọn hai điểm đến ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

Bảng xếp hạng những điểm đến đẹp nhất thế giới của Time Out được bình chọn dựa vào mạng lưới các cộng tác viên du lịch trên khắp thế giới đã đến thăm và kiểm chứng.
Sau đây là một số điểm đến trong danh sách:
Dãy núi Picos de Europa, Tây Ban Nha
Vườn quốc gia Komodo, Indonesia
Thung lũng Douro, Bồ Đào Nha
Big Sur, Hoa Kỳ
Dãy núi Brecon Beacons, xứ Wales
Choquequirao, Peru
Công viên địa chất quốc gia Trương Dã, Trung Quốc
Erg Chebbi, Morocco
Sông băng Perito Moreno, Argentina
Hà Giang, Việt Nam
Hội An, Việt Nam
