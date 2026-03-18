Bức ảnh chụp ở Việt Nam giành giải nhất cuộc thi quốc tế

Giải thưởng Nhiếp ảnh LCE (LCE POTY) được tổ chức ở London, Anh, tôn vinh những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc trong 14 hạng mục đa dạng như phong cảnh, chân dung, du lịch... vừa trao giải nhất cho bức ảnh chụp ở Việt Nam.
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Sophia Spurgin vừa được vinh danh là người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi năm nay, thu hút gần 15.000 bức ảnh tham gia.
Bức ảnh của Sophia Spurgin ghi lại chân dung một người dân ở Hội An, được đánh giá như một lát cắt chân thực về cuộc sống địa phương - tự nhiên và không dàn dựng - xuất phát từ một buổi chụp ảnh sắp kết thúc. Trong một trao đổi tự phát và vui vẻ, bà Spurgin, giáo viên nghỉ hưu, đã trò chuyện với người dân, và ông đáp lại bằng cách đưa hai con cá vừa câu được lên trước mặt.
Với tiêu đề "Mắt cá", bức ảnh truyền tải sự hài hước và lạc quan. Người dân giữ hai con cá thẳng hàng hoàn hảo với mắt mình, tạo ra một điểm nhấn đối xứng nổi bật, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem. Hình ảnh và tư thế vui tươi của người đàn ông đã biến khoảnh khắc du lịch thành bức ảnh đáng nhớ và giờ đây đã đoạt giải.
Dưới đây là những bức ảnh chiến thắng ở các hạng mục khác nhau:
