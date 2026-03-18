Bức ảnh chụp ở Việt Nam giành giải nhất cuộc thi quốc tế

Vi Nguyễn
18/03/2026 08:33 GMT+7

Giải thưởng Nhiếp ảnh LCE (LCE POTY) được tổ chức ở London, Anh, tôn vinh những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc trong 14 hạng mục đa dạng như phong cảnh, chân dung, du lịch... vừa trao giải nhất cho bức ảnh chụp ở Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư Sophia Spurgin vừa được vinh danh là người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi năm nay, thu hút gần 15.000 bức ảnh tham gia.

Bức ảnh của Sophia Spurgin ghi lại chân dung một người dân ở Hội An, được đánh giá như một lát cắt chân thực về cuộc sống địa phương - tự nhiên và không dàn dựng - xuất phát từ một buổi chụp ảnh sắp kết thúc. Trong một trao đổi tự phát và vui vẻ, bà Spurgin, giáo viên nghỉ hưu, đã trò chuyện với người dân, và ông đáp lại bằng cách đưa hai con cá vừa câu được lên trước mặt.

Với tiêu đề "Mắt cá", bức ảnh truyền tải sự hài hước và lạc quan. Người dân giữ hai con cá thẳng hàng hoàn hảo với mắt mình, tạo ra một điểm nhấn đối xứng nổi bật, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người xem. Hình ảnh và tư thế vui tươi của người đàn ông đã biến khoảnh khắc du lịch thành bức ảnh đáng nhớ và giờ đây đã đoạt giải.

Dưới đây là những bức ảnh chiến thắng ở các hạng mục khác nhau:

Ảnh chụp từ bờ biển trong một cuộc tập trận thường kỳ tại Newhaven giành giải nhất ở hạng mục Chuyển động

ẢNH: David Lyon

Bức ảnh chụp ở trung tâm thành phố Los Angeles có tên "Cô đơn trong đêm" chiến thắng ở hạng mục Sau màn đêm

ẢNH: Hardijanto Budiman

"Tôi chụp ảnh theo chiều dọc giữa những kẽ lá, cầm máy ở tốc độ 1/50 giây do thiếu sáng, chờ đợi chú cú con đáng yêu 4 tuần tuổi này nhìn xuống và giao tiếp bằng mắt. Khoảnh khắc ấy được tạo nên bởi ánh sáng viền chiếu vào bộ lông tơ mềm mại của chú cú con", tác giả chia sẻ

ẢNH: Louise Norris

Một khung cảnh đô thị. Các khu dân cư hiện đại trong đô thị đòi hỏi không gian sống nhỏ gọn, được thiết kế dày đặc. Hình ảnh phản chiếu của nhà hàng Trung Hoa nổi Lotus càng làm nổi bật không gian chật hẹp. Bức ảnh được chụp tại vùng nước của bến tàu Inner Millwall Dock trên đảo Isle of Dogs ở Đông London

ẢNH: Colin Page

Kiến đỏ có sức mạnh đáng kinh ngạc so với kích thước của chúng, có khả năng nâng vật nặng gấp 10-50 lần trọng lượng cơ thể. Ở cấp độ hiển vi, chúng có thể nâng đỡ vật nặng gấp 5.700 lần trọng lượng cơ thể. Chúng sở hữu hàm răng mạnh mẽ, nọc độc gây đau đớn và có thể tạo thành những "siêu đàn" lên đến hàng triệu con

ẢNH: Dikye Ariani

Bức ảnh này được chụp ở Lincoln, London. Hình ảnh ghi lại những con phố lịch sử và kiến trúc của Lincoln khi hoàng hôn rực rỡ buông xuống. Ánh sáng vàng rực của bầu trời, những viên đá lát đường và ánh sáng từ cửa sổ tạo thêm chiều sâu cho tổng thể bức ảnh để chiến thắng hạng mục Bình chọn của người xem

ẢNH: Andrew Scott

"Bức ảnh chụp một ngư dân Việt Nam đang cầm hai con cá trước mắt. Phía sau ông là tấm lưới đánh cá. Tôi chụp bức ảnh này trên một chiếc thuyền ở Hội An. Tôi đang chụp ảnh ông ấy câu cá và đây là khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng của buổi chụp ảnh", tác giả chia sẻ. Bức ảnh đã giành chiến thắng chung cuộc của cuộc thi với giải thưởng 3.000 bảng Anh

