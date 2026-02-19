Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
19/02/2026 08:20 GMT+7

Tạp chí khám phá nổi tiếng National Geographic của Mỹ vinh danh 12 trải nghiệm ẩm thực trên thế giới, nơi truyền thống địa phương được chuyên gia tạo nên hương vị khó quên làm sống động cho từng điểm đến.

Ẩm thực thường là la bàn dẫn đường cho chuyến đi của du khách. Những món ăn sôi sục, cay nồng hay ngọt ngào lôi kéo chúng ta vượt qua biên giới. Một bữa ăn ngon mang lại niềm vui, dĩ nhiên rồi, nhưng nó còn kể một câu chuyện. Hãy tìm hiểu về truyền thống ẩm thực của một vùng đất và bạn không chỉ đơn thuần là ăn, mà còn đang khám phá lịch sử, nghi lễ và bản sắc...

"12 trải nghiệm ẩm thực sau đây là lời mời gọi du khách bước vào hậu trường, gặp gỡ những người làm ra chúng và nếm thử hương vị của một điểm đến theo cách thân mật nhất có thể", National Geographic mở lời.

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ- Ảnh 1.

Đồi trà của Đồn điền Trà Dunkeld

ẢNH: DUNKELD

Hatton, Sri Lanka

Địa điểm: Ceylon Tea Trails

Trải nghiệm: Trà được người Anh giới thiệu đến Sri Lanka vào năm 1867, và ngày nay, quốc gia này là nhà sản xuất trà lớn thứ tư thế giới, nổi tiếng với các loại trà đen, có hương cam quýt được trồng trên những đồn điền cao nguyên mờ sương. Ceylon Tea Trails - năm ngôi nhà gỗ của chủ đồn điền được phục dựng nằm rải rác trên khu đất rộng 550 mẫu Anh của Đồn điền Trà Dunkeld - mang đến trải nghiệm trọn vẹn di sản này. Khách sẽ thức dậy với không khí mát mẻ của vùng cao nguyên và tầm nhìn ra những cánh đồng trà xanh ngọc bích, cùng với việc tham quan miễn phí Nhà máy Trà Dunkeld trăm năm tuổi.

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ- Ảnh 2.

Khung cảnh ở Le Marche

ẢNH: LONELY PLANET

Vùng Le Marche, Ý

Địa điểm: La Tavola Marche

Trải nghiệm: Le Marche là vùng đất được định hình bởi những ngọn đồi thoai thoải trải dài từ những vườn ô liu đến những vườn nho và đường bờ biển hùng vĩ, được chạm khắc bởi những vách đá. Đây cũng là vùng đất của Ý nơi mọi phần thịt của heo đều được trân trọng, và nơi những truyền thống giết mổ lâu đời vẫn được giữ vững. Tại La Tavola Marche, những truyền thống này được tái hiện sống động thông qua các khóa học chuyên sâu do các bậc thầy giết mổ điều hành. Điểm nổi bật là khóa học làm heo nguyên con kéo dài bốn đêm, một hành trình thực hành khám phá thịt heo Ý.

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ- Ảnh 3.

Hộp bento của Nhật Bản

Tokyo, Nhật Bản

Địa điểm: Khách sạn Palace Tokyo

Trải nghiệm: Nhật Bản có vô vàn món ăn ngon, nhưng ít món nào mang tính cá nhân - và tiện lợi - như hộp cơm bento. Vừa là bữa trưa đóng hộp, vừa là một hình thức nghệ thuật, nó là nghi thức hàng ngày của học sinh và nhân viên văn phòng. Khách của khách sạn Palace Tokyo có thể khám phá truyền thống này với lớp học chuyên sâu kéo dài ba tiếng rưỡi do Marc Matsumoto, người dẫn chương trình Bento Expo và tác giả cuốn sách Ultimate Bento, hướng dẫn. Dưới sự hướng dẫn của ông, bạn sẽ tự tay làm một hộp cơm bento phản ánh sở thích của mình, học các kỹ thuật để nâng tầm bữa trưa hàng ngày. Buổi học kết thúc bằng bữa ăn chung do chính bạn làm ra, một hộp cơm bento bằng gỗ và một bản sao cuốn sách nấu ăn của Matsumoto.

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ- Ảnh 4.

Du khách khám phá Hội An

ẢNH: ĐỖ ANH VŨ

Hội An, Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Moire Hoi An

Trải nghiệm: Cà phê du nhập vào Việt Nam cùng thực dân Pháp thế kỷ 19 và từ đó trở thành niềm đam mê của cả nước. Các quán cà phê mọc lên khắp các vỉa hè từ Hà Nội đến đồng bằng sông Cửu Long, mỗi vùng miền đều nuôi dưỡng những nghi thức riêng được định hình bởi khí hậu, sự sáng tạo và nhu cầu. Ví dụ, cà phê trứng ra đời khi một người pha chế rượu tài ba ở Hà Nội đánh lòng đỏ trứng vào cà phê nóng trong thời kỳ chiến tranh thiếu sữa.

Tại quán cà phê ven sông The Yellow Bicycle của khách sạn Moire Hoi An, du khách có thể khám phá lịch sử cà phê phong phú này thông qua nghi thức đáng nhớ hàng ngày. Được hướng dẫn bởi các barista tại chỗ, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao Việt Nam ưa chuộng hạt cà phê robusta - đậm đà, mạnh mẽ và có hàm lượng caffeine cao hơn - và cách pha chế bằng phin nhỏ giọt làm tăng cường hương vị của chúng. Các món nếm thử bao gồm cà phê đen đậm đà và phiên bản sữa đặc. Những người muốn tìm hiểu sâu hơn có thể tham gia lớp học pha chế cà phê kéo dài một giờ để tự tay đánh, nhỏ giọt và rót các loại cà phê đặc trưng của Việt Nam, từ cà phê đen muối đến cà phê trứng.

Pha cà phê ở Việt Nam vào top trải nghiệm ẩm thực thế giới, theo tạp chí Mỹ- Ảnh 5.

Cà phê trứng Việt Nam

ẢNH: ST

Danh sách còn lại là nhiều trải nghiệm ẩm thực khác nhau ở các địa điểm: Mendoza, Argentina; Thánh George, Grenada; Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; Hồ Atitlán, Guatemala; Hồng Kông, Trung Quốc; Kigali, Rwanda; Bohuslan, Thụy Điển.

Xem thêm bình luận