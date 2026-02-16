Nữ du khách Mỹ quay lại TP.HCM 3 lần trong một năm chỉ với một lý do

Trong bài viết trên báo Mỹ Business Insider, du khách Mỹ Sophie Steiner chia sẻ lựa chọn 3 thành phố ở châu Á có ẩm thực ngon nhất, luôn khiến cô luôn muốn quay lại. Dưới đây là 3 thành phố cô yêu thích nhất về mặt ẩm thực, và một thành phố không thực sự như mong muốn.

Sophie Steiner đã đi du lịch khắp châu Á hơn 10 năm, thưởng thức rất nhiều món ăn ngon trên hành trình của mình ẢNH: Sophie Steiner

Bangkok, Thái Lan: Thủ đô ẩm thực đường phố toàn cầu

Từ những quầy hàng nhộn nhịp trên đường phố đến những quán ăn nhỏ xinh xắn, nền ẩm thực Thái Lan đã thu hút tôi đến cả chục lần.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi xảy ra một cách tình cờ, khi tôi trú vào một quán ăn nhỏ để tránh cơn mưa bất chợt và thưởng thức món mì trứng đặc trưng của Lung Cheay. Được những người sành ăn yêu thích nhờ món tom yum khô, ăn kèm với thịt heo nướng thơm ngon và trứng luộc lòng đào, quán ăn này là một câu chuyện kinh điển về sự vươn lên từ nghèo khó của người Thái. Hàng người xếp dài dọc con phố giờ đây khác xa so với khởi đầu khiêm tốn của nó khi còn là một xe đẩy bán hàng.

Những món ăn khác mà tôi không bao giờ bỏ lỡ mỗi khi đến Bangkok bao gồm hải sản ướp mềm tan trong miệng, phủ trong nước sốt thảo mộc chua cay tại Pa Nee Kung Chae Nam Pla, gà rán phủ đầy tỏi chiên giòn tại Polo Fried Chicken, và những chuyến đi đêm khuya đến Talad Noi Crab Fried Rice, nơi tràn ngập những tín đồ cuồng nhiệt của món ăn này...

Món bún thịt nướng nổi tiếng ở TP.HCM ẢNH: Sophie Steiner

TP.HCM: Trái tim của văn hóa ẩm thực Việt Nam

Tôi lần đầu tiên đến TP.HCM vào năm 2017 và đã quay lại thêm ba lần nữa chỉ trong năm đó. Thành phố phản ánh những ảnh hưởng ẩm thực từ nhiều nước và đỉnh cao là nền ẩm thực miền Nam đặc trưng, kết hợp giữa hương vị đậm đà, các món lên men và rau thơm tươi ngon.

Ẩm thực đường phố là xương sống ở nơi này, với những xe đẩy phục vụ dòng người qua lại như dòng máu chảy theo nhịp đập của trái tim đô thị lớn nhất nước. Khi chiều tối dần buông xuống, các góc phố biến thành những quán ăn tự phát, với bàn ghế xếp, ghế nhựa và xe máy tràn lan.

Tôi đã thưởng thức không ít món ăn ngon ở thiên đường ẩm thực đường phố này. Chẳng hạn, quán Bún Thịt Nướng Nguyễn Trung Trực, một quán ăn bình dân đã hoạt động 30 năm, nổi tiếng với những bát bún đầy ắp thịt nướng, chả giò giòn tan, dưa chua và rất nhiều rau thơm.

Cô thưởng thức món bánh xèo ẢNH: Sophie Steiner

Rồi còn có quán Bún cá xe đẩy, một người bán hàng rong mở cửa đến khuya, múc những bát bún nóng hổi - một món bún có thơm, me và cà chua, điểm thêm cá chiên. Và ở quán Đèn Dầu, những viên thịt viên kiểu Việt dai ngon được phục vụ trong nước dùng thơm lừng, ăn kèm với bánh mì giòn để chấm.

Dù tôi đến bao nhiêu lần đi nữa, luôn có một chiếc ghế nhựa nhỏ xinh xắn khác bên cạnh một quán ăn vỉa hè nhộn nhịp chờ tôi ngồi xuống.

Thành Đô, Trung Quốc: Cay nồng

Nổi tiếng nhất với việc đẩy độ cay lên mức tối đa thông qua những mảnh tiêu Tứ Xuyên rung lên trên môi bạn rất lâu sau khi bữa ăn kết thúc và những miếng ăn tưởng chừng vô hại nhưng vẫn đạt độ cay đáng kể, ăn uống ở Thành Đô là một cuộc tấn công toàn diện vào vị giác.

Đây cũng là điểm đến ưa thích của tôi trong các chuyến du lịch ẩm thực Trung Quốc.

Trong khi hoành thánh có mặt khắp nơi ở Trung Quốc, chỉ ở Thành Đô bạn mới tìm thấy hongyou chaoshou (hoành thánh dầu ớt). Được phủ một lớp dầu ớt, những chiếc bánh hình lưỡi liềm ngon tuyệt này có mặt ở khắp mọi nơi, mỗi quán ăn lại điều chỉnh công thức một chút để tạo nên sự khác biệt trong lòng người hâm mộ trung thành của quán hoành thánh này so với quán khác.

Chủ một cửa hàng đồ ăn ở Thành Đô ẢNH: Sophie Steiner

Và thất vọng ở Tokyo, Nhật Bản

Ngồi với một bát mì nhạt nhẽo đầy ắp ở Tokyo, tôi đã nhiều lần cảm thấy thất vọng hơn là thỏa mãn. Nhật Bản nói chung đang phải vật lộn với sự cường điệu quá mức và du lịch quá tải.

Thường bị hiểu nhầm là đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản, Tokyo cám dỗ du khách theo đuổi những quán ramen nổi tiếng trên mạng, những quán cà phê bánh kếp hấp dẫn, và những khu chợ được gọi là "phải đến" - những nơi bạn phải chờ đợi thật lâu và giá cả bị thổi phồng mà hiếm khi xứng đáng với sự cường điệu.

Steiner thích ăn Oden ở Osaka hơn ẢNH: Sophie Steiner

Tôi hoàn toàn không có ý chê bai ẩm thực Nhật Bản. Nhưng riêng ở Tokyo, với tư cách là người ngoài, tôi thường khó phân biệt được đâu là món ăn thực sự tuyệt vời và đâu là được thổi phồng.