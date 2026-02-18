Một hòn đảo ở Việt Nam vào top lãng mạn nhất châu Á

Nếu đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ sau tháng hai, tạp chí du lịch nổi tiếng của Anh Time Out đã tổng hợp danh sách 7 hòn đảo lãng mạn nhất ở châu Á đáng để du khách tham khảo. Mỗi hòn đảo đều mang đến một loại lãng mạn khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của các cặp đôi.

1. Koh Chang, Thái Lan

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi thích leo núi thử thách và thư giãn trên bãi biển.

Không phải tất cả các hòn đảo của Thái Lan đều chỉ dành cho việc tắm biển, và Koh Chang tự hào là một trong số đó. Hòn đảo lớn thứ hai của Thái Lan được bao phủ bởi những đỉnh núi phủ đầy rừng rậm đổ xuống làn nước xanh biếc, với những thác nước, đường mòn leo núi và những bãi biển thực sự khiến bạn cảm thấy như đang ở trong Công viên kỷ Jura.

2. Vịnh Ninh Vân, Việt Nam

Phù hợp nhất cho: Các cặp đôi muốn trải nghiệm sự sang trọng mà không phải chen chúc đông đúc.

Nếu ý tưởng về sự lãng mạn của bạn là đến bằng thuyền và nhanh chóng quên đi sự tồn tại của thế giới bên ngoài, thì vịnh Ninh Vân chính là lựa chọn hoàn hảo. Nằm ẩn mình ngoài khơi Nha Trang, vịnh hẻo lánh này kết hợp những bãi biển hoang sơ với những dãy núi đá granit hùng vĩ, tạo nên khung cảnh được thiết kế đặc biệt cho tuần trăng mật và những chuyến đi đáng nhớ. Điểm đến nổi bật ở đây là Six Senses Ninh Vân Bay, một trong những khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu và vẫn là một trong những nơi đặc biệt nhất. Chỉ có thể đến bằng thuyền cao tốc, khu nghỉ dưỡng nằm trong một vịnh hình lưỡi liềm, nơi các biệt thự hòa quyện hoàn hảo với đá và rừng cây.

3. Teshima, Nhật Bản

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi yêu nghệ thuật và thích du lịch.

Bảo tàng Teshima

Nằm ở Seto và có thể đến được qua Naoshima, Teshima mang một nhịp sống riêng. Tâm điểm của hòn đảo là Bảo tàng Nghệ thuật Teshima, một không gian điêu khắc độc đáo do kiến trúc sư Ryue Nishizawa và nghệ sĩ Rei Naito thiết kế. Một lớp vỏ bê tông mỏng mở ra với thiên nhiên, nơi những giọt nước, ánh sáng và âm thanh trở thành chính tác phẩm nghệ thuật.



4. Đảo Bangka, Indonesia

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi thích lặn và những buổi họp ngắn trên thuyền vào sáng sớm.

Thường được mệnh danh là viên ngọc của biển Java, đảo Bangka nằm yên bình ngoài khơi Bắc Sulawesi, cách xa đám đông và mang một vẻ đẹp riêng biệt. Các bãi biển ở đây vắng vẻ tuyệt vời và du khách chủ yếu dành thời gian dưới nước. Và tất nhiên, cũng có những khu nghỉ dưỡng sinh thái như Coral Eye Resort mang đến trải nghiệm riêng tư. Bangka nổi tiếng nhất với các rạn san hô mềm, rực rỡ sắc màu tại các địa điểm như Sahaung, Batu Mandi và Batu Pendeta khi dòng chảy phù hợp.

5. Quần đảo Mantanani, Sabah, Malaysia

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi thích sự lãng mạn tách biệt khỏi thế giới hiện đại và những chuyến phiêu lưu khám phá xác tàu đắm.

Quần đảo Mantanani là một nhóm ba hòn đảo nhỏ nằm ở phía tây bắc của Kota Belud. Từ Kota Kinabalu, chỉ mất một giờ lái xe, sau đó là một chuyến đi ngắn bằng thuyền cao tốc - nhưng nơi đây lại mang cảm giác như một bí mật chỉ người dân địa phương mới biết. Hãy tưởng tượng làn nước trong vắt vỗ về những bãi cát trắng trải dài (chính xác là 2,5 km) mà hầu như không có dấu chân nào khác. Nhưng điều kỳ diệu thực sự nằm dưới nước. Hiện nay có hơn chục địa điểm lặn để khám phá, bao gồm cả những xác tàu đắm của Nhật Bản trong Thế chiến II.

6. Yakushima, Nhật Bản

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi thích rừng cổ thụ hơn bãi biển.

Hòn đảo xa xôi, nằm ngoài khơi phía nam Kyushu mang đến cảm giác cổ kính theo đúng nghĩa. Ở đây, mưa không bao giờ thực sự ngừng, rêu xanh mướt đến khó tin, và mỗi chuyến đi bộ đều mang một vẻ huyền ảo. Một phần năm diện tích Yakushima được bảo vệ như Di sản thế giới UNESCO tự nhiên đầu tiên của Nhật Bản. Hòn đảo được bao phủ bởi rừng tuyết tùng, nơi sinh sống của những cây yakusugi huyền thoại. Những cây tuyết tùng cổ thụ này đã hơn 1.000 năm tuổi...

7. Balabac, Philippines

Thích hợp nhất cho: Các cặp đôi yêu thích thiên nhiên hoang dã nguyên sơ, từ rạn san hô đến rừng mưa nhiệt đới.

Nằm ẩn mình ở cực nam của Palawan, ngay phía bắc Sabah, quần đảo hẻo lánh này mang đến vẻ đẹp kỳ diệu của biển cả mà ngày càng khó tìm thấy ở những nơi khác. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đầm phá trong vắt, những rạn san hô rực rỡ sắc màu và những bãi cát rợp bóng dừa, cảm giác như chưa bị ảnh hưởng bởi du lịch đại chúng.