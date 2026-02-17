Báo Anh gọi tên một thành phố của Việt Nam vào top 'tuyệt vời nhất' năm 2026

Khi nói đến du lịch, "tại sao" giờ đây quan trọng hơn "ở đâu". Thay vì chọn một điểm đến, niềm hạnh phúc thực sự khi đi du lịch nằm ở việc chọn một động lực và tìm ra nơi tốt nhất để đạt được điều đó, theo Guardian. Điều này có thể dẫn du khách đến những điểm đến không phải lúc nào cũng đứng đầu danh sách du lịch đẹp nhất, nhưng lại vô cùng thú vị. Các thành phố sau đây đều mang đến những trải nghiệm độc đáo, nhưng thường bị lu mờ bởi các điểm đến lân cận. Nhưng nếu bạn đang tự hỏi "tại sao" khi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, mỗi nơi đều có lý do thuyết phục riêng.

Thượng Hải

Một chuyến thăm Thượng Hải sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử Trung Quốc. Chẳng hạn, du khách có thể chiêm ngưỡng 2.500 năm văn hóa tại chùa Kinh An. Ngôi chùa thể hiện rõ sự giao thoa giữa Phật giáo, sự bành trướng của triều đại Minh và Thanh, rồi đến những biến động của thế kỷ 20 và thời kỳ Phục hưng hiện đại.

Vẻ đẹp hiện đại ở Thượng Hải ẢNH: SCMP

Chùa Kinh An nằm gần đường Diên An, một tuyến đường chính của Thượng Hải. Đây là con đường dẫn vào lịch sử của thành phố lớn nhất Trung Quốc. Đến năm 1917, khi Thượng Hải có một triệu dân, đường Diên An kéo dài đến tận Great World, khu vui chơi giải trí đầu tiên của Trung Quốc. Người dân nơi đây đã bị mê hoặc bởi các ảo thuật gia, người nhào lộn và người kể chuyện. Ngày nay, tòa nhà lịch sử này có khu ẩm thực và phòng thực tế ảo, mang đến cái nhìn sâu sắc về Thượng Hải xưa.

Melbourne

Một thức uống định nghĩa lý do tại sao du khách nên thức dậy ở Melbourne: cà phê. Trong những năm 1960, hàng chục nghìn người Ý đã di cư đến Melbourne, mang theo máy pha cà phê espresso của họ. Văn hóa cà phê hoàn toàn phù hợp với những con hẻm của Melbourne. Hàng chục con hẻm có các quán bar trên tầng thượng, nghệ thuật đường phố và các cửa hàng thời trang dưới tầng hầm. Trên hết, những người bán cà phê thấy mình đang ở giữa những hương thơm tuyệt vời nhất của Đông Nam Á: cà phê rang đậm đà từ Việt Nam, Thái Lan và từ Java.

Dòng sông Yarra chảy qua thành phố Melbourne

Melbourne là thành phố cần được thưởng thức trọn vẹn như một ly cà phê flat white, loại đồ uống được cho là do thủ đô ẩm thực này phát minh ra.

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur là điểm đến thời thượng dành cho những người yêu thích ẩm thực đường phố, màu sắc rực rỡ và những ly cocktail tuyệt hảo. Bạn có thể thưởng thức những ly cocktail tuyệt vời nhất tại Aviary Bar ở khách sạn Hilton Kuala Lumpur. Năm 1973, bartender Jeffrey Ong đã pha chế hỗn hợp chanh và dứa Malaysia với một chút rượu Campari của Ý. Thức uống này được đặt tên là "Chim rừng", và Ong đã rót nó vào một chiếc cốc sứ hình chim. Loại cocktail nổi tiếng này vẫn được phục vụ tại khách sạn nơi nó ra đời, bên cạnh hồ bơi.

Tháp đôi biểu tượng ở Kuala Lumpur

Ngay bên ngoài khách sạn, Kuala Lumpur là một sự kết hợp hiện đại giữa cây xanh và lịch sử. Chỉ cách đó vài bước chân là Vườn Bách thảo Perdana. Nơi đây là nhà của các loài lan, dâm bụt và là một trong những vườn chim lớn nhất thế giới, nơi 300 loài chim nô đùa trong khu rừng xanh tươi. Gần vườn, Bảo tàng Quốc gia Malaysia ghi lại sự trỗi dậy của quốc gia này từ một nước xuất khẩu hàng hóa trở thành một quốc gia đa văn hóa thịnh vượng...

Và TP.HCM

TP.HCM là đô thị nơi văn hóa được trải nghiệm và cảm nhận qua ẩm thực. Ví dụ, lịch sử xã hội gói gọn trong một chiếc bánh mì. Bánh mì là loại bánh mì baguette kiểu Pháp, phết pate ngũ vị hương, nêm thêm củ cải muối chua. Công thức này có nguồn gốc từ thời Pháp. Các thợ làm bánh địa phương đã nâng cấp bột bằng bột gạo Việt Nam để tạo ra loại bánh nhẹ và xốp hơn. Có thể nói, người dân thành phố đã tiếp tục cải tiến mọi thứ du nhập từ Pháp, từ may mặc đến sản xuất bia... Vẫn chưa tin ư? Hãy gọi một chiếc bánh flan, một loại bánh caramel kiểu Việt Nam, được tăng hương vị với lá dứa thơm và nước cốt dừa.

Hoàng hôn rực rỡ trên tòa nhà cao nhất Việt Nam ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Khu vực quận 1 (cũ) là trung tâm văn hóa của TP.HCM, khu dân cư lớn nhất Việt Nam. Du khách có thể dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một lễ hội dành riêng cho người đi bộ với các quán cà phê, đài phun nước và nhạc công đường phố. Mua sắm tại chợ Bến Thành, nơi các tiểu thương rao bán đủ loại mặt hàng, từ đèn lồng giấy đến phở. Thưởng thức khung cảnh với một ly bia, ngắm dòng người qua lại để hiểu vì sao đô thị này nổi tiếng năng động hàng đầu khu vực...