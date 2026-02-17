Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Báo Anh gọi tên một thành phố của Việt Nam vào top 'tuyệt vời nhất' năm 2026

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
17/02/2026 08:33 GMT+7

Tờ Guardian của Anh đưa ra danh sách 4 thành phố 'tuyệt vời nhất' ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương phù hợp với xu hướng du lịch có chủ đích trong năm 2026.

Khi nói đến du lịch, "tại sao" giờ đây quan trọng hơn "ở đâu". Thay vì chọn một điểm đến, niềm hạnh phúc thực sự khi đi du lịch nằm ở việc chọn một động lực và tìm ra nơi tốt nhất để đạt được điều đó, theo Guardian. Điều này có thể dẫn du khách đến những điểm đến không phải lúc nào cũng đứng đầu danh sách du lịch đẹp nhất, nhưng lại vô cùng thú vị. Các thành phố sau đây đều mang đến những trải nghiệm độc đáo, nhưng thường bị lu mờ bởi các điểm đến lân cận. Nhưng nếu bạn đang tự hỏi "tại sao" khi lên kế hoạch cho chuyến đi của mình, mỗi nơi đều có lý do thuyết phục riêng.

Thượng Hải

Một chuyến thăm Thượng Hải sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lịch sử Trung Quốc. Chẳng hạn, du khách có thể chiêm ngưỡng 2.500 năm văn hóa tại chùa Kinh An. Ngôi chùa thể hiện rõ sự giao thoa giữa Phật giáo, sự bành trướng của triều đại Minh và Thanh, rồi đến những biến động của thế kỷ 20 và thời kỳ Phục hưng hiện đại. 

Khám phá thành phố tuyệt vời nhất Việt Nam theo Guardian năm 2026 - Ảnh 1.

Vẻ đẹp hiện đại ở Thượng Hải

ẢNH: SCMP

Chùa Kinh An nằm gần đường Diên An, một tuyến đường chính của Thượng Hải. Đây là con đường dẫn vào lịch sử của thành phố lớn nhất Trung Quốc. Đến năm 1917, khi Thượng Hải có một triệu dân, đường Diên An kéo dài đến tận Great World, khu vui chơi giải trí đầu tiên của Trung Quốc. Người dân nơi đây đã bị mê hoặc bởi các ảo thuật gia, người nhào lộn và người kể chuyện. Ngày nay, tòa nhà lịch sử này có khu ẩm thực và phòng thực tế ảo, mang đến cái nhìn sâu sắc về Thượng Hải xưa.

Melbourne

Một thức uống định nghĩa lý do tại sao du khách nên thức dậy ở Melbourne: cà phê. Trong những năm 1960, hàng chục nghìn người Ý đã di cư đến Melbourne, mang theo máy pha cà phê espresso của họ. Văn hóa cà phê hoàn toàn phù hợp với những con hẻm của Melbourne. Hàng chục con hẻm có các quán bar trên tầng thượng, nghệ thuật đường phố và các cửa hàng thời trang dưới tầng hầm. Trên hết, những người bán cà phê thấy mình đang ở giữa những hương thơm tuyệt vời nhất của Đông Nam Á: cà phê rang đậm đà từ Việt Nam, Thái Lan và từ Java.

Khám phá thành phố tuyệt vời nhất Việt Nam theo Guardian năm 2026 - Ảnh 3.

Dòng sông Yarra chảy qua thành phố Melbourne

Melbourne là thành phố cần được thưởng thức trọn vẹn như một ly cà phê flat white, loại đồ uống được cho là do thủ đô ẩm thực này phát minh ra.

Kuala Lumpur

Kuala Lumpur là điểm đến thời thượng dành cho những người yêu thích ẩm thực đường phố, màu sắc rực rỡ và những ly cocktail tuyệt hảo. Bạn có thể thưởng thức những ly cocktail tuyệt vời nhất tại Aviary Bar ở khách sạn Hilton Kuala Lumpur. Năm 1973, bartender Jeffrey Ong đã pha chế hỗn hợp chanh và dứa Malaysia với một chút rượu Campari của Ý. Thức uống này được đặt tên là "Chim rừng", và Ong đã rót nó vào một chiếc cốc sứ hình chim. Loại cocktail nổi tiếng này vẫn được phục vụ tại khách sạn nơi nó ra đời, bên cạnh hồ bơi.

Khám phá thành phố tuyệt vời nhất Việt Nam theo Guardian năm 2026 - Ảnh 4.

Tháp đôi biểu tượng ở Kuala Lumpur

Ngay bên ngoài khách sạn, Kuala Lumpur là một sự kết hợp hiện đại giữa cây xanh và lịch sử. Chỉ cách đó vài bước chân là Vườn Bách thảo Perdana. Nơi đây là nhà của các loài lan, dâm bụt và là một trong những vườn chim lớn nhất thế giới, nơi 300 loài chim nô đùa trong khu rừng xanh tươi. Gần vườn, Bảo tàng Quốc gia Malaysia ghi lại sự trỗi dậy của quốc gia này từ một nước xuất khẩu hàng hóa trở thành một quốc gia đa văn hóa thịnh vượng...

 Và TP.HCM

TP.HCM là đô thị nơi văn hóa được trải nghiệm và cảm nhận qua ẩm thực. Ví dụ, lịch sử xã hội gói gọn trong một chiếc bánh mì. Bánh mì là loại bánh mì baguette kiểu Pháp, phết pate ngũ vị hương, nêm thêm củ cải muối chua. Công thức này có nguồn gốc từ thời Pháp. Các thợ làm bánh địa phương đã nâng cấp bột bằng bột gạo Việt Nam để tạo ra loại bánh nhẹ và xốp hơn. Có thể nói, người dân thành phố đã tiếp tục cải tiến mọi thứ du nhập từ Pháp, từ may mặc đến sản xuất bia... Vẫn chưa tin ư? Hãy gọi một chiếc bánh flan, một loại bánh caramel kiểu Việt Nam, được tăng hương vị với lá dứa thơm và nước cốt dừa.

Báo Anh gọi tên một thành phố của Việt Nam vào top điểm đến của năm 2026 - Ảnh 1.

Hoàng hôn rực rỡ trên tòa nhà cao nhất Việt Nam

ẢNH: BÙI VĂN HẢI

Khu vực quận 1 (cũ) là trung tâm văn hóa của TP.HCM, khu dân cư lớn nhất Việt Nam. Du khách có thể dạo bước trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, một lễ hội dành riêng cho người đi bộ với các quán cà phê, đài phun nước và nhạc công đường phố. Mua sắm tại chợ Bến Thành, nơi các tiểu thương rao bán đủ loại mặt hàng, từ đèn lồng giấy đến phở. Thưởng thức khung cảnh với một ly bia, ngắm dòng người qua lại để hiểu vì sao đô thị này nổi tiếng năng động hàng đầu khu vực...

Tin liên quan

Nữ du khách Mỹ quay lại TP.HCM 3 lần trong một năm chỉ với một lý do

Nữ du khách Mỹ quay lại TP.HCM 3 lần trong một năm chỉ với một lý do

Sophie Steiner, du khách Mỹ, đã sống ở Thượng Hải hơn một thập kỷ và đi du lịch đến 50 quốc gia trong thời gian này. Trong đó, có năm, cô quay lại TP.HCM tới 3 lần, chỉ với một lý do.

Khám phá thêm chủ đề

TP.HCM Melbourne Kuala lumpur Thượng hải thành phố tuyệt vời nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận