Tình trạng kẹt xe trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trục đường kết nối khu trung tâm TP.HCM sang Q.7 cũ từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc với nhiều người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này.

Vào các khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện lưu thông dày đặc, khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn, kéo dài thời gian và ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, công việc thường ngày.

Ông Nguyễn Văn Hai, sinh sống tại phường Xóm Chiếu, cho biết thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành để đưa đón cháu đi học. Cũng vì vậy, tình trạng ùn tắc kéo dài khiến việc đi lại của ông gặp nhiều bất tiện. Ông cũng mong tuyến đường sớm được mở rộng để việc lưu thông thuận lợi hơn.

Theo phương án được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM thông qua ngày 3.3.2026, khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 39,51 ha ẢNH: SẦM ÁNH

Khổ sở trên con đường ùn tắc nhất TP.HCM, người dân chờ mở rộng 8 làn xe

Trước thông tin TP.HCM dự kiến mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, nhiều người dân bày tỏ kỳ vọng dự án sớm được triển khai để cải thiện tình trạng giao thông.

Theo phương án được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM thông qua ngày 3.3.2026, khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 39,51 ha.

Trong đó, khoảng 11 ha sẽ được dành để mở rộng khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng sẽ được mở rộng về phía khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, nhằm tăng khả năng lưu thông và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

Phần diện tích còn lại bố trí công viên cây xanh đa chức năng kết hợp các tiện ích công cộng, không gian sinh hoạt cộng đồng, khu văn hóa - bảo tàng, cảng hành khách và khu tái định cư.

Tình trạng kẹt xe trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, trục đường kết nối khu trung tâm TP.HCM sang Q.7 cũ từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc với nhiều người dân ẢNH: SẦM ÁNH

Tuyến đường Nguyễn Tất Thành cũng sẽ được mở rộng về phía khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, nhằm tăng khả năng lưu thông và hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực ẢNH: SẦM ÁNH

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án, trong đó có hạng mục mở rộng và cải tạo khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh, được đặt mục tiêu hoàn thành để khánh thành vào ngày 2.9.2026.

Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương định hướng quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, và triển khai toàn bộ dự án theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BT).