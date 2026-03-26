Đà Nẵng: Khơi thông 'điểm nghẽn' rác thải, thúc tiến độ nhà máy xử lý

Ngày 25.3, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành cùng Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, sớm đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam vào vận hành trở lại.

Hơn 200.000 tấn rác đã xử lý, tồn lưu 100.000 tấn nguyên liệu

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phùng Văn Huy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO cho biết dự án được triển khai trong điều kiện đặc biệt khó khăn, nhất là về mặt bằng. Khu vực xây dựng chủ yếu là đồi đá, địa hình phức tạp, khiến không gian bố trí sản xuất bị hạn chế, ảnh hưởng đến quy mô và công năng nhà máy.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp vừa thi công vừa lắp đặt dây chuyền tiếp nhận, phân loại rác. Do áp lực xử lý rác cho địa phương, nhà máy phải tiếp nhận rác ngay từ giai đoạn chưa hoàn thiện, dẫn đến phát sinh lượng tồn lưu lớn.

Từ tháng 7.2022 đến tháng 8.2025, nhà máy tiếp nhận và xử lý hơn 200.000 tấn rác thải. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, phần lớn khối lượng tồn hiện nay không phải rác chưa xử lý mà là nguyên liệu đã qua phân loại, sơ chế.

Hiện tổng khối lượng tồn lưu khoảng 100.000 tấn, trong đó có khoảng 90.000 tấn nhiên liệu RDS (nhiên liệu thay thế trong công nghiệp) và 10.000 tấn nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. Các sản phẩm này đã có đầu ra, nhiều đối tác sẵn sàng tiếp nhận nếu nhà máy được phép vận hành trở lại.

Ông Phùng Văn Huy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO báo cáo, đề xuất tại buổi làm việc

Ông Huy cũng đề xuất sử dụng khoảng 3,2 ha làm khu lưu trữ tạm thời. Tuy nhiên, nếu không tiếp tục tái chế, lượng nguyên liệu này có nguy cơ gây ô nhiễm, đặc biệt trong mùa mưa với rủi ro nước rỉ và sạt lở.

Ngoài ra, đề nghị các cơ quan chức năng sớm có hướng dẫn cụ thể về các thủ tục cần thiết (nếu có) để tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động ổn định trở lại. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp làm việc với các đối tác tiêu thụ sản phẩm, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh tế và giải quyết vấn đề môi trường trên địa bàn.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường "hiện hữu từng ngày"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh công tác xử lý rác thải trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu bãi chôn lấp phù hợp. Việc xử lý hiện nay mang tính tạm thời, chưa có giải pháp căn cơ, tiềm ẩn rủi ro môi trường.

Trước tình hình cấp bách, ông yêu cầu các đơn vị đảm bảo hoạt động thu gom, xử lý rác không bị gián đoạn. Đối với bãi rác Đại Hiệp (cũ), cần xem xét mở lại để tiếp nhận rác tạm thời, nhưng chỉ hoạt động tối đa đến hết tháng 12.2026.

Sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tạm dừng tiếp nhận rác, nhiều địa phương ở phía nam thành phố ùn ứ lượng rác lớn, gây ô nhiễm môi trường

Ông lưu ý việc vận hành bãi rác tạm phải kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm, xử lý mùi, nước rỉ rác và các tác động môi trường khác, tránh phát sinh thêm hệ lụy cho khu vực xung quanh.

Theo đánh giá, nguy cơ ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước và cháy nổ tại khu vực nhà máy đã hiện hữu và được cơ quan chức năng cảnh báo. Trong khi đó, tình trạng rác ùn ứ kéo dài đang gây bức xúc trong nhân dân nên đòi hỏi phải có giải pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời và hiệu quả.

Nhấn mạnh tính cấp bách, ông Hưng yêu cầu xử lý dứt điểm toàn bộ khối lượng rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam, không để kéo dài gây ô nhiễm. Toàn bộ lượng rác đã tập kết phải được xử lý triệt để, không để phát sinh thêm các điểm ô nhiễm mới.

Về thủ tục pháp lý, ông Hưng yêu cầu khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, hoàn thành chậm nhất trước ngày 30.4. Đồng thời, việc cấp phép môi trường phải hoàn tất trong tháng 5 nhằm đảm bảo đủ điều kiện để nhà máy có thể đi vào hoạt động từ đầu tháng 6, phục vụ xử lý rác tồn đọng và sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu tái chế.

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam

Cùng với đó, doanh nghiệp phải xây dựng đầy đủ phương án kỹ thuật, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy, xử lý nước rỉ rác trong điều kiện mưa lớn và phương án xử lý toàn bộ lượng rác tồn trên diện tích 3,2 ha.

Trong quá trình triển khai, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu phải quyết tâm, quyết liệt, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa nhà máy vào vận hành, qua đó góp phần giải quyết căn bản bài toán xử lý rác thải trên địa bàn thành phố.

Ngày 25.9.2025, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty cổ phần môi trường Huy Hoàng ECO có hành vi chôn lấp, đổ trái phép hơn 20.000 tấn chất thải trái quy định tại thôn Phú Quý (xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng). Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, nhà máy bất ngờ ngừng tiếp nhận rác, khiến nhiều khu dân cư ở phía nam thành phố Đà Nẵng rơi vào tình trạng rác thải ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường kéo dài.



