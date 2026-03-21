Rác thải ùn ứ gây ô nhiễm, Đà Nẵng khẩn trương triển khai xử lý

Mạnh Cường
21/03/2026 14:57 GMT+7

Trước tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại nhiều xã ở phía nam, thành phố Đà Nẵng lên phương án xử lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ngày 21.3, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết sau khi tiếp nhận báo cáo của các địa phương về tình trạng rác thải ùn ứ do không thể thu gom, đơn vị đã kiểm tra thực tế và xác nhận công tác thu gom và vận chuyển rác thải về bãi chôn lấp Tam Nghĩa (xã Núi Thành) chưa đảm bảo theo kế hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt trước đó.

Việc không đáp ứng đủ số chuyến và khối lượng vận chuyển đã dẫn đến tình trạng rác tồn đọng ngoài môi trường.

Rác tồn đọng gây ô nhiễm ở một số xã phía nam thành phố Đà Nẵng

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước, Thu Bồn khẩn trương rà soát lại toàn bộ phương án thu gom rác, đánh giá năng lực của các đơn vị dịch vụ môi trường, đảm bảo hoạt động thu gom, vận chuyển diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát để toàn bộ lượng rác thải phát sinh hằng ngày được thu gom triệt để và đưa đi xử lý đúng quy định.

Một trong những yêu cầu quan trọng là các xã phải triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ môi trường tại các điểm tập kết rác tạm thời, không để phát sinh ô nhiễm thứ cấp và chấm dứt việc tiếp tục tập kết rác tại các điểm này.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phân loại rác tại nguồn cũng cần được đẩy mạnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND các xã sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nếu để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải và ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Đối với lượng rác tồn đọng hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng yêu cầu các xã phối hợp với Hợp tác xã Duy Xuyên Xanh và Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý dứt điểm.

Song song đó, Trung tâm Quan trắc và quản lý hạ tầng nông nghiệp và môi trường được giao nhiệm vụ tăng cường giám sát quá trình tiếp nhận và xử lý rác tại các khu xử lý.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp với các địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi cản trở việc vận chuyển rác.

Ngoài ra, các địa phương lân cận như Tam Xuân, Núi Thành và Đại Lộc được yêu cầu chủ động nắm bắt tình hình, tuyên truyền người dân, tránh phát sinh điểm nóng trong quá trình vận chuyển và xử lý rác.

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài viết Hàng nghìn tấn rác tồn đọng, 4 xã ở Đà Nẵng đồng loạt gửi đơn kiến nghị. Cụ thể, sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam dừng hoạt động, hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt tại nhiều xã khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng tồn ứ kéo dài, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Chính quyền các xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Nam Phước và Thu Bồn (thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) đồng loạt gửi đơn đến UBND thành phố Đà Nẵng phản ánh tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng kéo dài, không có nơi xử lý.

Tin liên quan

Rác thải bốc mùi, ứ đọng suốt 3 ngày trên đường phố Buôn Ma Thuột

Rác thải bốc mùi, ứ đọng suốt 3 ngày trên đường phố Buôn Ma Thuột

Rác thải ùn ứ, chất đống nhiều ngày trước một khu chợ ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) gây ảnh hưởng việc kinh doanh của tiểu thương. Đáng chú ý, dù phí vệ sinh vẫn thu đều đặn nhưng rác thải không được dọn dẹp 3 ngày qua.

Đà Nẵng: Chốt vị trí xây nhà máy và điểm tập kết rác thải xây dựng

Hàng nghìn tấn rác tồn đọng, 4 xã ở Đà Nẵng đồng loạt gửi đơn kiến nghị

