Rác thải bốc mùi, ứ đọng suốt 3 ngày trên đường phố Buôn Ma Thuột

Trưa 18.3, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy rác thải từ khu vực chợ Thành Công (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chất đống trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Rác thải chất đống trên đường phố ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) suốt 3 ngày qua ẢNH: HỮU TÚ

Tiểu thương H.T.N cho biết rác thải đã ùn ứ trên đường suốt 3 ngày qua, chưa được thu gom. Dưới thời tiết nắng nóng, rác bốc mùi hôi nồng nặc và lượng rác thải ngày càng tăng.

“Rác toàn đồ tươi sống, để 3 ngày ngoài nắng nên mùi rất khó chịu. Không chỉ ô nhiễm, rác tràn ra đường còn gây kẹt xe, tiềm ẩn nguy cơ trơn trượt, té ngã”, tiểu thương N. bức xúc.

Nhiều tiểu thương bức xúc khi rác thải bốc mùi hôi thối không được thu gom suốt nhiều ngày ẢNH: HỮU TÚ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hằng tháng, tiểu thương tại chợ vẫn đóng phí thu gom rác 50.000 đồng/ki ốt; các hộ buôn bán nhỏ lẻ đóng 5.000 đồng/ngày. Người của ban quản lý chợ đến từng sạp thu tiền vệ sinh đầy đủ.

Tuy nhiên, suốt 3 ngày qua, rác không được thu gom, gây bức xúc. Một số tiểu thương cho rằng ban quản lý chợ chưa thanh toán đầy đủ chi phí cho đơn vị môi trường, dẫn đến rác thải không được thu gom, ứ đọng, bốc mùi.

Rác thải chất đống tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm ẢNH: HỮU TÚ

Ông Nguyễn Đình Toàn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Buôn Ma Thuột, cho biết địa phương đã nắm tình trạng rác thải tồn đọng và làm việc với Công ty cổ phần môi trường đô thị Đắk Lắk để khẩn trương xử lý.

Đến đầu giờ chiều 18.3, đơn vị môi trường đã tiến hành dọn dẹp, thu gom rác tại khu vực chợ Thành Công. Tuy nhiên, khi PV Thanh Niên liên hệ với Công ty cổ phần đô thị và môi trường Đắk Lắk để làm rõ việc rác không được thu gom suốt 3 ngày, lãnh đạo đơn vị này vẫn chưa phản hồi.