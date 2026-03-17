Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột mở thêm 3 ngành học mới

Hữu Tú
17/03/2026 17:06 GMT+7

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột chính thức đưa vào đào tạo 3 ngành mới. Việc mở rộng quy mô lên 7 ngành góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục của trường, giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực y tế chất lượng cao tại khu vực.

Ngày 17.3, Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, nhà trường vừa mở thêm 3 ngành học mới gồm: Y học dự phòng, y học cổ truyền và kỹ thuật xét nghiệm y học nâng tổng số ngành đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe của trường lên 7.

Sinh viên Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột được học thực hành

GS-TS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột, cho biết việc mở rộng các ngành đào tạo là một phần trong định hướng phát triển của nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lĩnh vực y tế. Đồng thời, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp dành cho các bạn trẻ yêu thích khối ngành khoa học sức khỏe.

"Nhà trường cũng đặc biệt chú trọng xây dựng chương trình đào tạo gắn liền thực tiễn, tạo điều kiện để sinh viên được học tập trong môi trường chuyên nghiệp và từng bước phát triển năng lực nghề nghiệp", GS-TS Cao Tiến Đức nhấn mạnh.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột tăng cường hợp tác với các đơn vị y tế và tổ chức đào tạo

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột hiện có các ngành đào tạo gồm: Y khoa, dược học, y tế công cộng và điều dưỡng. Việc bổ sung 3 ngành học mới giúp nhà trường từng bước hoàn thiện hệ thống đào tạo trong khối ngành khoa học sức khỏe. Các ngành học này đều giữ vai trò quan trọng trong hệ thống y tế, từ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh tật đến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị.

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột thực hiện dự án cải tạo trường tiểu học

Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cùng các đơn vị đồng hành thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, mang đến nhiều niềm vui cho học sinh.

