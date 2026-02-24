Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa

Không chỉ khu vực các phường đô thị trung tâm của tỉnh Thanh Hóa chịu áp lực trong xử lý rác thải, tại P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải dịp tết Nguyên đán 2026 do lượng rác cần xử lý lớn hơn công suất của Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn (nơi tiếp nhận và xử lý rác cho P.Sầm Sơn). Do vậy, UBND tỉnh THanh Hóa đã phải quyết định mở cửa bãi rác Sầm Sơn (bãi rác này có quyết định đóng cửa từ ngày 31.1 do đã hết công suất xử lý và gây ô nhiễm môi trường) để xử lý rác thải cho P.Sầm Sơn