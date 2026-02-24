Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa

Minh Hải
Minh Hải
24/02/2026 11:54 GMT+7

Người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Đông Nam (P.Đông Quang, Thanh Hóa) lại tập trung phản đối, ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác, khiến cho rác thải ùn ứ ở các khu vực đô thị.

Nhiều ngày qua, rác thải sinh hoạt ở khu vực các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Hàm Rồng... (Thanh Hóa) ùn ứ, chất thành đống do bãi rác Đông Nam gây mùi hôi thối khiến người dân tập trung phản đối xe chở rác vào bãi rác. Đến sáng ngày 24.2, rác thải các khu dân cư đang được thu gom về điểm tập kết, nhưng do lượng rác tồn đọng quá lớn nên vẫn còn ùn ứ, ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 1.

Rác thải ngập tràn mặt đường Tịch Điền (P.Hạc Thành) - phía sau sân vận động tỉnh Thanh Hóa trong sáng ngày 24.2. Người dân lưu thông qua đoạn đường này phải chịu mùi hôi thối, dơ bẩn do rác thải nhiều ngày chưa được thu gom đưa đi xử lý

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 2.

Ở nhiều điểm tập kết rác có rất nhiều cành đào và các loại hoa người dân vứt bỏ sau dịp tết Nguyên đán 2026

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 3.

Một số điểm, thức ăn thừa trong các túi rác bị đổ tràn ra mặt đường bốc mùi hôi thối nồng nặc

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 4.

Từ ngày 19.2 (tức mùng 3 tết), bãi rác Đông Nam gây mùi hôi thối, người dân sống xung quanh đó một lần nữa tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác gây nên tình trạng ùn ứ rác thải

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 5.

Sáng ngày 24.2, lãnh đạo UBND P.Đông Quang, Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đang họp bàn tìm cách giải quyết vấn đề ùn ứ rác thải

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 6.

Để giải quyết tạm thời tình trạng ùn ứ rác thải, những ngày qua Công ty CP môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (đơn vị thu gom rác) đã vận chuyển rác đến một nhà máy xử lý rác thải ở Khu kinh tế Nghi Sơn (cách khoảng hơn 30 km) để xử lý. Tuy nhiên, lượng rác chỉ giảm được một phần, do khối lượng rác cần xử lý lớn hơn rất nhiều so với công suất xử lý rác của nhà máy

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 7.

Nhiều điểm tập kết rác ở khu vực P.Hạc Thành nước từ rác thải chảy tràn ra lòng đường gây ô nhiễm

ẢNH: MINH HẢI

Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa- Ảnh 8.

Không chỉ khu vực các phường đô thị trung tâm của tỉnh Thanh Hóa chịu áp lực trong xử lý rác thải, tại P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) cũng xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải dịp tết Nguyên đán 2026 do lượng rác cần xử lý lớn hơn công suất của Nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn (nơi tiếp nhận và xử lý rác cho P.Sầm Sơn). Do vậy, UBND tỉnh THanh Hóa đã phải quyết định mở cửa bãi rác Sầm Sơn (bãi rác này có quyết định đóng cửa từ ngày 31.1 do đã hết công suất xử lý và gây ô nhiễm môi trường) để xử lý rác thải cho P.Sầm Sơn

ẢNH: MINH HẢI


Thanh Hóa: Đối thoại với dân đến tận khuya để xử lý ô nhiễm rác thải

Thanh Hóa: Đối thoại với dân đến tận khuya để xử lý ô nhiễm rác thải

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho rằng công tác thu gom, xử lý rác thải ở tỉnh còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng ô nhiễm rác liên tục xảy ra khiến người dân nhiều lần tập trung chặn xe chở rác.

