Rác thải chất thành đống ở các phường trung tâm Thanh Hóa

Người dân sinh sống gần khu vực bãi rác Đông Nam (P.Đông Quang, Thanh Hóa) lại tập trung phản đối, ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác, khiến cho rác thải ùn ứ ở các khu vực đô thị.
Nhiều ngày qua, rác thải sinh hoạt ở khu vực các phường Hạc Thành, Đông Sơn, Hàm Rồng... (Thanh Hóa) ùn ứ, chất thành đống do bãi rác Đông Nam gây mùi hôi thối khiến người dân tập trung phản đối xe chở rác vào bãi rác. Đến sáng ngày 24.2, rác thải các khu dân cư đang được thu gom về điểm tập kết, nhưng do lượng rác tồn đọng quá lớn nên vẫn còn ùn ứ, ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị.
