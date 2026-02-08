3 phường ở Cà Mau ngưng gom rác 3 ngày tết: Có lo ứ rác, ô nhiễm?

Ngày 8.2, nhiều hộ dân thuộc 3 phường Bạc Liêu, Hiệp Thành và Vĩnh Trạch (tỉnh Cà Mau - trước đây thuộc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) lo lắng trước thông tin Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thùng chứa rác tập trung tại khóm 2, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Nhiều hộ dân cho rằng, trong 3 ngày tết, nếu không thu gom thì lượng rác lớn bị ứ đọng, gây ô nhiễm. Bởi, thời gian này, rác thải sinh hoạt phát sinh nhiều hơn ngày thường, thực phẩm thừa dễ ôi thiu, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm, nhất là ở các khu đô thị, khu dân cư đông người dân sinh sống tập trung.

Chiều cùng ngày, trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Hoàng Sao, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu cho biết, ngày 6.2, ông đã ký thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất - kinh doanh và hộ gia đình trên địa bàn các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch về việc tạm ngưng tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, sẽ tạm ngưng thu gom rác thải sinh hoạt trong 3 ngày, từ 6 giờ ngày 17.2 đến ngày 19.2 (tức mùng 1 đến mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026). Trong khoảng thời gian này, Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình… chủ động lưu giữ rác trong bao bì kín hoặc thùng chứa tại khuôn viên.

Thông báo trên được phát đi nhằm đảm bảo phối hợp thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, duy trì mỹ quan đô thị và tạo điều kiện cho lực lượng công nhân vệ sinh nghỉ tết cổ truyền của dân tộc. Từ 20 giờ ngày 19.2 (tức tối mùng 3 Tết Nguyên đán), các lực lượng sẽ thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo lịch trình bình thường.

"Công nhân thu gom rác chưa từng được nghỉ tết ngày nào"

Ông Lê Hoàng Sao lý giải, từ trước đến nay, hơn 200 công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu chưa từng được nghỉ Tết Nguyên đán ngày nào. Năm nay, trung tâm sắp xếp, tạo điều kiện để công nhân có dịp đoàn tụ cùng gia đình, thăm họ hàng, vui xuân, đón tết cổ truyền của dân tộc.

"Theo nội dung thông báo trên, công nhân thực chất chỉ nghỉ trọn vẹn một ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Bởi, sau đêm giao thừa, tất cả công nhân của trung tâm còn tổng vệ sinh, thu gom rác xong mới được nghỉ. Sau đó, 20 giờ ngày 19.2 (tối mùng 3 tết), việc thu gom rác thải sẽ được thực hiện trở lại", ông Sao thông tin.

Để đảm bảo thu gom rác thải trên đường phố, quảng trường, chợ hoa, chợ đêm, các điểm du lịch... xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm phân công 25 công nhân, cùng 1 chiếc xe tải thu gom rác lưu động.

Theo ông Lê Hoàng Sao, đối với ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, trung tâm đã đề nghị các phường, cùng báo đài tỉnh Cà Mau thông báo, tuyên truyền đến các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị chủ động lưu trữ rác thải trong bao bì kín hoặc thùng chứa rác tại khuôn viên, hộ gia đình, khu dân cư. Đồng thời, không được để rác ra trước cửa nhà, vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong những ngày vui xuân.