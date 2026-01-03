Hà Nội: Từ 8.1, người dân có thể bị từ chối thu gom rác nếu không phân loại

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 87 về quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, rác sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại tại nguồn thành 3 nhóm.

Hà Nội yêu cầu người dân phân loại rác tại nguồn theo 3 nhóm ẢNH: ĐAN HẠ

Nhóm 1 là chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, gồm: giấy thải, nhựa thải, kim loại thải, thủy tinh thải, vải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện…

Nhóm 2 là chất thải thực phẩm, gồm: thức ăn thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng; các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn; các sản phẩm bỏ đi từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản…

Nhóm 3 là chất thải rắn sinh hoạt khác, chất thải nguy hại, gồm: chất thải cồng kềnh như tủ, giường, bàn ghế cũ hỏng; tủ sắt, khung cánh cửa…; chất thải nguy hại, như: bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật, axit thải, dung môi thải, dầu mỡ công nghiệp, sơn; các loại pin, ắc quy thải…

Hà Nội quy định bao bì chứa nhóm chất thải thực phẩm có tổng thể màu xanh lá cây nhưng vẫn dễ nhận diện được loại chất thải chứa bên trong, bảo đảm tránh rò rỉ nước và phát tán mùi. Bao bì chứa nhóm chất thải khác còn lại có tổng thể màu xám nhưng vẫn dễ nhận diện được loại chất thải chứa bên trong.

Đối với nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong sinh hoạt thì lưu chứa trong bao bì (trừ bao bì có màu xanh lá cây và màu xám), có khả năng chống ăn mòn, có khả năng chống thấm, không rò rỉ ra ngoài môi trường.

Hà Nội cho phép đơn vị cung ứng dịch vụ có quyền từ chối thu gom rác nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác ẢNH: ĐAN HẠ

Tự trang bị bao bì chứa rác tương ứng từng loại

Hộ gia đình, cá nhân phải tự trang bị bao bì chứa rác sinh hoạt để lưu giữ và chuyển giao theo phương án tương ứng với từng loại chất thải sinh hoạt.

Theo đó, với nhóm 1 (chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế) thì phân loại vào túi riêng và chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoặc lưu giữ tại nhà và định kỳ mang đến điểm thu mua tập trung do UBND cấp xã quy định.

Với nhóm 2 (chất thải thực phẩm) có thể làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Với nhóm 3 (chất thải cồng kềnh), khi có phát sinh thì người dân phải liên hệ với đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để chuyển giao theo quy định rồi chi trả tiền hoặc tự vận chuyển đến điểm thu gom tập trung do UBND cấp xã quy định và không phải chi trả chi phí. Riêng chất thải nguy hại trong sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân được phân loại và lưu giữ tại nhà hoặc mang đến điểm thu gom tập trung theo lịch định kỳ do UBND cấp xã quy định.

Đặc biệt, trong Quyết định số 87, Hà Nội cho phép đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho UBND cấp xã để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quyết định số 87 có hiệu lực từ ngày 8.1; thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Đồng thời, áp dụng với cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng với tổng khối lượng dưới 300 kg/ngày được lựa chọn hình thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân.