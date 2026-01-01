Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Ngổn ngang rác sau đêm giao thừa 2026, sáng nay trung tâm TP.HCM lại xanh sạch đẹp

Cao An Biên - Nhật Thịnh
01/01/2026 11:00 GMT+7

Sau màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới 2026, rác xuất hiện ở nhiều khu vực trung tâm TP.HCM. Nhờ công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên đêm, sáng 1.1, thành phố nhanh chóng trở lại xanh sạch đẹp.

Ghi nhận của PV Thanh Niên rạng sáng 1.1.2026 tại nhiều khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng… đầy rác sau màn pháo hoa đêm giao thừa 2026. Ngay sau đó, công nhận vệ sinh môi trường tất bật dọn dẹp, sớm trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới.

Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng trong ngày đầu năm mới, kêu gọi mọi người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cũng như cùng chung tay giữ gìn vẻ mỹ quan của TP.HCM, đặc biệt trong các sự kiện đông người.

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 1.

Trung tâm TP.HCM giữa "biển người" đón giao thừa 2026, hào hứng với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 2.

Sau màn pháo hoa, rác khắp nơi ở khu vực trung tâm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 3.

Rác xuất hiện trên đường Tôn Đức Thắng sau đêm giao thừa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 4.

Công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng thu gom, xử lý rác thải

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 5.

Nhìn trung tâm TP.HCM đầy rác sau đêm giao thừa, chị Hồ Thị Thu (34 tuổi) cho biết nhiều lần đón năm mới tại thành phố, chị nhận thấy đây là "cảnh tượng quen thuộc". "Tôi nghĩ mọi người nên có trách nhiệm với rác của mình, mỗi người góp một chút ý thức thì sẽ chung tay xây dựng mỹ quan thành phố, các anh chị công nhân vệ sinh môi trường cũng đỡ vất vả hơn", chị chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 6.

Túi ni lông, tấm bạt giấy, ly nhựa... xuất hiện khắp nơi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 7.

Công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM vã mồ hôi dọn rác

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 8.

"Đi xem pháo hoa lấy hên đầu năm, nhưng đừng quên mang "ý thức" về cùng nhé! Nhìn những con đường đầy rác sau giờ phút giao thừa mà thương các anh chị công nhân vệ sinh quá. Để thành phố mình đẹp trọn vẹn trong ngày đầu năm mới, mỗi người chung tay một chút, không xả rác bừa bãi là món quà ý nghĩa nhất rồi. Năm mới, diện mạo mới, ý thức cũng phải thật mới nha mọi người!", một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội sau khi chứng kiến TP.HCM đầy rác sau giao thừa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 9.

Nhờ nỗ lực dọn dẹp xuyên đêm của những công nhân vệ sinh môi trường đã trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 10.

Sáng nay 1.1.2026, rác thải đã được dọn dẹp, trung tâm TP.HCM lại xanh - sạch - đẹp

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm TP.HCM 'ngập' rác đêm giao thừa 2026: Điều bất ngờ sáng hôm sau - Ảnh 11.

Người dân dạo mát ở trung tâm TP.HCM sáng nay, tận hưởng không khí trong lành

ẢNH: CAO AN BIÊN


Tin liên quan

Chiều 31.12, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM countdown đón giao thừa 2026

Chiều 31.12, dòng người đổ về trung tâm TP.HCM countdown đón giao thừa 2026

Hôm nay 31.12 là ngày cuối cùng năm 2025, người bắt đầu đổ về trung tâm TP.HCM ngay từ chiều, háo hức chờ khoảnh khắc countdown đón giao thừa 2026.

'Biển người' đang ở trung tâm TP.HCM chờ ngắm pháo hoa giao thừa 2026

Chúc mừng năm mới 2026: Rực rỡ pháo hoa trên bầu trời TP.HCM

