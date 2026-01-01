Ngổn ngang rác sau đêm giao thừa 2026, sáng nay trung tâm TP.HCM lại xanh sạch đẹp

Sau màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới 2026, rác xuất hiện ở nhiều khu vực trung tâm TP.HCM. Nhờ công nhân vệ sinh môi trường làm việc xuyên đêm, sáng 1.1, thành phố nhanh chóng trở lại xanh sạch đẹp.
Ghi nhận của PV Thanh Niên rạng sáng 1.1.2026 tại nhiều khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng… đầy rác sau màn pháo hoa đêm giao thừa 2026. Ngay sau đó, công nhận vệ sinh môi trường tất bật dọn dẹp, sớm trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới.
Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng trong ngày đầu năm mới, kêu gọi mọi người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cũng như cùng chung tay giữ gìn vẻ mỹ quan của TP.HCM, đặc biệt trong các sự kiện đông người.
