Ngổn ngang rác sau đêm giao thừa 2026, sáng nay trung tâm TP.HCM lại xanh sạch đẹp

Ghi nhận của PV Thanh Niên rạng sáng 1.1.2026 tại nhiều khu vực trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng… đầy rác sau màn pháo hoa đêm giao thừa 2026. Ngay sau đó, công nhận vệ sinh môi trường tất bật dọn dẹp, sớm trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới.

Mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng trong ngày đầu năm mới, kêu gọi mọi người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường cũng như cùng chung tay giữ gìn vẻ mỹ quan của TP.HCM, đặc biệt trong các sự kiện đông người.

Trung tâm TP.HCM giữa "biển người" đón giao thừa 2026, hào hứng với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau màn pháo hoa, rác khắp nơi ở khu vực trung tâm ẢNH: CAO AN BIÊN

Rác xuất hiện trên đường Tôn Đức Thắng sau đêm giao thừa ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng thu gom, xử lý rác thải ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhìn trung tâm TP.HCM đầy rác sau đêm giao thừa, chị Hồ Thị Thu (34 tuổi) cho biết nhiều lần đón năm mới tại thành phố, chị nhận thấy đây là "cảnh tượng quen thuộc". "Tôi nghĩ mọi người nên có trách nhiệm với rác của mình, mỗi người góp một chút ý thức thì sẽ chung tay xây dựng mỹ quan thành phố, các anh chị công nhân vệ sinh môi trường cũng đỡ vất vả hơn", chị chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Túi ni lông, tấm bạt giấy, ly nhựa... xuất hiện khắp nơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Công nhân vệ sinh môi trường TP.HCM vã mồ hôi dọn rác ẢNH: NHẬT THỊNH

"Đi xem pháo hoa lấy hên đầu năm, nhưng đừng quên mang "ý thức" về cùng nhé! Nhìn những con đường đầy rác sau giờ phút giao thừa mà thương các anh chị công nhân vệ sinh quá. Để thành phố mình đẹp trọn vẹn trong ngày đầu năm mới, mỗi người chung tay một chút, không xả rác bừa bãi là món quà ý nghĩa nhất rồi. Năm mới, diện mạo mới, ý thức cũng phải thật mới nha mọi người!", một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội sau khi chứng kiến TP.HCM đầy rác sau giao thừa ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhờ nỗ lực dọn dẹp xuyên đêm của những công nhân vệ sinh môi trường đã trả lại vẻ mỹ quan cho thành phố trong ngày đầu tiên của năm mới ẢNH: CAO AN BIÊN

Sáng nay 1.1.2026, rác thải đã được dọn dẹp, trung tâm TP.HCM lại xanh - sạch - đẹp ẢNH: CAO AN BIÊN

Người dân dạo mát ở trung tâm TP.HCM sáng nay, tận hưởng không khí trong lành ẢNH: CAO AN BIÊN



