Vụ sân golf Đồi Cù Đà Lạt: Phó thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ thế nào?

Tại buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 3.3, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 751, nhấn mạnh tinh thần xử lý là phải đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm nhưng cũng cần bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Sai phạm đan xen giữa doanh nghiệp và chính quyền

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự án có 7 nội dung phải khắc phục; đến nay đã xử lý xong 4 nội dung, còn 3 nội dung lớn đang xin ý kiến Trung ương.

Vướng mắc nổi bật là việc bổ sung hạng mục, điều chỉnh quy hoạch và chỉ tiêu kiến trúc tòa nhà câu lạc bộ golf nhưng chưa xin ý kiến Bộ VH-TT-DL, trong khi khu vực có liên quan đến di tích danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương. Một phần diện tích đất rừng phòng hộ (hơn 5.600 m²) không được phép sử dụng vào mục đích sân golf; chiều cao công trình cũng vượt chỉ tiêu quy hoạch.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây dựng công trình quy mô lớn khi chưa có giấy phép hợp lệ hoặc xây sai giấy phép trong phạm vi di tích quốc gia. Năm 2024, chính quyền TP.Đà Lạt (cũ) ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng lại cho phép doanh nghiệp lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng, trong khi theo quy định thuộc trường hợp buộc phải tháo dỡ. Đây được xem là điểm vướng lớn, làm phát sinh rủi ro pháp lý cho cả hai phía.

Một vấn đề khác là việc xác định đơn giá thuê đất hằng năm bị cho là chưa có căn cứ vững chắc, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, thất thu ngân sách nhà nước.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét chấp thuận kiến nghị của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt. Cụ thể lập lại hồ sơ xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đúng quy định và tình hình thực tiễn hiện nay; cho phép lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu vực dự án và sẽ tiến hành các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết sau khi được duyệt… đảm bảo tính khả thi, tránh khiếu nại, khiếu kiện…

Hiện doanh nghiệp đã và đang khởi kiện quyết định hủy giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng và các quyết định xử phạt hành chính; vụ án đang chờ xét xử phúc thẩm. Điều này khiến quá trình khắc phục vi phạm và hoàn tất thủ tục tiếp theo rơi vào thế "chờ".

Việc xác định rõ ranh giới di sản, chờ phán quyết phúc thẩm và làm rõ trách nhiệm của từng bên sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để quyết định hướng đi tiếp theo cho sân golf Đồi Cù.

Phải đủ điều kiện mới được áp dụng cơ chế tháo gỡ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc xử lý các dự án tồn đọng phải bám sát các nghị quyết của Quốc hội như Nghị quyết 170/2024/QH15, Nghị quyết 265/2025/QH15. Dự án muốn áp dụng cơ chế tháo gỡ phải đáp ứng điều kiện, đã có kết luận thanh tra, đã và đang xử lý sai phạm; thuộc danh sách Chính phủ theo dõi và được cập nhật trong Hệ thống dữ liệu 751.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 751 chủ trì buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng để tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án. ẢNH: LÂM VIÊN

Với riêng sân golf Đồi Cù Đà Lạt, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT-DL phối hợp tỉnh Lâm Đồng xác định lại rõ ranh giới di sản, làm rõ công trình có nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương hay không.

Nguyên tắc xử lý được Phó thủ tướng đặt ra khá rõ, nếu cơ quan chuyên môn xác định công trình không vướng di tích, doanh nghiệp nên rút đơn kiện để cùng địa phương phối hợp giải quyết các vướng mắc theo quy định. Nếu công trình nằm trong vùng di sản và buộc phải tháo dỡ, phải thực hiện nghiêm quy định pháp luật. Trường hợp việc cấp phép trước đây do cơ quan nhà nước thực hiện rồi sau đó thu hồi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, chính quyền phải xem xét trách nhiệm bồi thường theo quy định. Doanh nghiệp sai ở đâu xử lý ở đó; chính quyền sai cũng phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Theo Phó thủ tướng, việc cấp phép rồi rút phép là câu chuyện trách nhiệm của cơ quan quản lý. Không thể để doanh nghiệp gánh toàn bộ hệ quả nếu lỗi thuộc về phía chính quyền.



