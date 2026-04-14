Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

Sáng nay 14.4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành các nội dung theo thẩm quyền, trong đó có công tác bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng với 73/73 phiếu (73/76 đại biểu có mặt tại kỳ họp, 3 đại biểu vắng mặt), đạt tỷ lệ 96,05%.
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu các Phó chủ tịch UBND thành phố, gồm: ông Hồ Kỳ Minh, ông Lê Quang Nam, ông Trần Nam Hưng, ông Hồ Quang Bửu, ông Phan Thái Bình, ông Trần Chí Cường, ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.
Trước đó, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, 52 tuổi, quê Hà Nội; cử nhân Trường đại học Thương mại, tiến sĩ kinh tế; có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bầu giữ giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị, như: Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.
Ngày 1.7.2025, sau khi tỉnh Thái Bình sáp nhập với tỉnh Hưng Yên thành tỉnh Hưng Yên mới, ông được chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên.
Đến ngày 23.1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.
