Sáng nay 14.4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng với 73/73 phiếu (73/76 đại biểu có mặt tại kỳ họp, 3 đại biểu vắng mặt), đạt tỷ lệ 96,05%.

Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng bầu các Phó chủ tịch HĐND thành phố, gồm: ông Trần Xuân Vinh, ông Trần Phước Sơn, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Nguyễn Công Thanh.

Tháng 8.2024, tại kỳ họp thứ 25 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam với số phiếu tín nhiệm 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau khi hợp nhất hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026.