Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

Sáng nay 14.4, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng với 73/73 phiếu (73/76 đại biểu có mặt tại kỳ họp, 3 đại biểu vắng mặt), đạt tỷ lệ 96,05%.
HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng bầu các Phó chủ tịch HĐND thành phố, gồm: ông Trần Xuân Vinh, ông Trần Phước Sơn, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh và ông Nguyễn Công Thanh.
Tháng 8.2024, tại kỳ họp thứ 25 của HĐND tỉnh Quảng Nam cũ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam với số phiếu tín nhiệm 100%.
Sau khi hợp nhất hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng mới, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Đức Dũng (59 tuổi, quê phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) tốt nghiệp Trường đại học An ninh nhân dân, trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ chức Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ nhiều chức vụ công tác trong ngành công an: Phó trưởng công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũ.
Năm 2019, ông Nguyễn Đức Dũng được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Đến tháng 2.2020, ông Dũng được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.
