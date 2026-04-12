Đà Nẵng sẽ di dời gần 400.000 ngôi mộ để tái thiết không gian đô thị

Ngày 12.4, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã phối hợp với 20 xã, phường khu vực phía đông (từ quốc lộ 1 đến bờ biển) tiến hành khảo sát, kiểm đếm số lượng mộ cần di dời.

Kết quả cho thấy có gần 400.000 ngôi mộ nằm trong diện phải di dời.

Theo thống kê, toàn khu vực phía đông thành phố (từ tuyến cao tốc Bắc - Nam đến ven biển) hiện có khoảng 256 nghĩa trang với tổng diện tích lên đến 1.420 ha, chứa hơn 1,46 triệu ngôi mộ. Các nghĩa trang này chủ yếu phân bố rải rác, xen kẽ trong khu dân cư và các khu vực quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ.

Nhiều ngôi mộ nằm xen kẽ trong khu dân cư ở phường Điện Bàn Đông ẢNH: T.V

Đáng chú ý, nhiều nghĩa trang không đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đặc biệt là yêu cầu về khoảng cách ly môi trường và hệ thống cây xanh cách ly. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, đồng thời gây khó khăn cho công tác quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp đã đề xuất các vị trí di dời và kiến nghị cập nhật vào quy hoạch chung của thành phố.

Cụ thể, dự kiến quy hoạch 5 nghĩa trang mới gồm: khu 200 ha tại xã Đại Lộc, 300 ha tại xã Xuân Phú, 200 ha tại xã Chiên Đàn, 150 ha tại xã Tam Anh và 200 ha tại xã Núi Thành.

Sở Xây dựng đánh giá, quỹ đất dành cho nghĩa trang hiện chiếm tỷ lệ lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp và thu hút đầu tư. Điều này chưa phù hợp với định hướng phát triển vùng đông theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong đó đặt mục tiêu xây dựng chuỗi đô thị ven biển xanh, hiện đại và thông minh.

Bên cạnh đó, nhu cầu di dời mồ mả để triển khai các dự án trọng điểm như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các dự án chỉnh trang đô thị và hạ tầng kỹ thuật ngày càng cấp bách, đòi hỏi phải có quỹ đất thay thế đồng bộ.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang, ưu tiên đầu tư các nghĩa trang tập trung theo quy hoạch dài hạn để làm cơ sở tổ chức di dời mộ. Qua đó, tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật các vị trí nghĩa trang mới vào quy hoạch chung, đồng thời tiếp tục bổ sung các vị trí phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất trong tương lai.

Ngoài ra, các xã, phường sẽ lập kế hoạch đóng cửa, di dời nghĩa trang và các phần mộ nằm xen kẽ trong khu dân cư theo lộ trình ưu tiên từ đông sang tây, báo cáo trong quý 2 năm 2026 để làm cơ sở triển khai thực hiện.