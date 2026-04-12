Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: 'Đánh thức' hàng trăm nhà, đất công bỏ trống, quyết không để lãng phí

Mạnh Cường
12/04/2026 07:31 GMT+7

Thay vì để các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sáp nhập bộ máy rơi vào tình trạng xuống cấp, thành phố Đà Nẵng đang quyết liệt triển khai phương án chuyển đổi công năng.

Ngày 12.4, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 3.800 cơ sở nhà, đất. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, có 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, sở đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ số tài sản dôi dư này. Trong đó, 247 cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ các mục đích thiết yếu như nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã, phường tiếp nhận và xử lý theo quy định. Tùy vào hiện trạng thực tế, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; nếu không còn khả năng sử dụng sẽ tiến hành bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Ngoài ra, từ ngày 1.7.2025 đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận 83 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao. Trong số này, 60 cơ sở được giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà; 1 cơ sở được quy hoạch làm bãi đỗ xe công cộng; 9 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị; 12 cơ sở giao cho UBND các xã, phường; và 1 cơ sở đang được Bộ Tài chính hoàn thiện thông tin để xử lý theo quy định.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí tài sản công.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sắp xếp, xử lý, mua sắm và khai thác tài sản công, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Dôi dư Đất công Tài sản công lãng phí nhà đất dôi dư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận