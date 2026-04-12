Đà Nẵng: 'Đánh thức' hàng trăm nhà, đất công bỏ trống, quyết không để lãng phí

Ngày 12.4, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, toàn thành phố hiện có hơn 3.800 cơ sở nhà, đất. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, có 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, sở đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ số tài sản dôi dư này. Trong đó, 247 cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ các mục đích thiết yếu như nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Một trụ sở ở phía nam thành phố Đà Nẵng dôi dư sau sáp nhập ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND các xã, phường tiếp nhận và xử lý theo quy định. Tùy vào hiện trạng thực tế, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; nếu không còn khả năng sử dụng sẽ tiến hành bán đấu giá nhằm thu hồi ngân sách.

Ngoài ra, từ ngày 1.7.2025 đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận 83 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao. Trong số này, 60 cơ sở được giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà; 1 cơ sở được quy hoạch làm bãi đỗ xe công cộng; 9 cơ sở bố trí làm trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị; 12 cơ sở giao cho UBND các xã, phường; và 1 cơ sở đang được Bộ Tài chính hoàn thiện thông tin để xử lý theo quy định.

Trước đó, qua kiểm tra thực tế tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương đưa các cơ sở dôi dư vào khai thác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí tài sản công.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sắp xếp, xử lý, mua sắm và khai thác tài sản công, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.