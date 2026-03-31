Ông Mai Hữu Quyết làm Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức

Sáng 31.3, HĐND phường Thủ Đức (TP.HCM) khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất, đến dự có Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân.

Phường Thủ Đức hình thành trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 phường Linh Chiểu, Bình Thọ, Trường Thọ, một phần phường Linh Tây và một phần phường Linh Đông. Phường rộng 8,8 km2, dân số hơn 120.000 người.

Tại kỳ họp đầu tiên, HĐND phường Thủ Đức đã bầu các chức danh lãnh đạo theo quy định. Theo đó, ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐND phường; bà Phan Ngọc Đoan Trang làm Phó chủ tịch HĐND phường Thủ Đức.

Đối với lãnh đạo UBND phường, bà Nguyễn Thị Mai Trinh được bầu làm chủ tịch, 2 phó chủ tịch gồm ông Lê Thượng Duy Lập và bà Trần Thị Hồng Thúy.

Thường trực HĐND phường Thủ Đức gồm 4 người, ra mắt tại kỳ họp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Mai Hữu Quyết 42 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Ông Quyết từng giữ chức Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM, Phó chủ tịch TP.Thủ Đức cũ.

"Hạnh phúc" được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Mai Hữu Quyết cho biết sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của HĐND phường theo hướng thực chất, hiệu quả, gần dân, sát dân, bảo đảm mỗi quyết nghị của HĐND đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, từ nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân.

Bên cạnh đó, HĐND phường sẽ phát huy vai trò giám sát đối với hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, công khai, minh bạch, kỷ cương, trách nhiệm.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐND phường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Quyết khẳng định mọi hoạt động của HĐND phường Thủ Đức trong nhiệm kỳ này đều hướng đến mục tiêu xây dựng "phường Thủ Đức hạnh phúc".

"Hạnh phúc không chỉ là khẩu hiệu hay thông điệp mang tính định hướng, mà phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những chính sách sát dân, gần dân và vì dân. Mọi mục tiêu, tiêu chí xây dựng phường Thủ Đức hạnh phúc phải xuất phát từ hơi thở cuộc sống, từ nhu cầu thực chất và góc nhìn của người dân", ông Quyết nói thêm.

Các thành viên UBND phường Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng hợp kiến nghị cử tri, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Đức, cho biết người dân quan tâm đến việc đầu tư, nâng cấp mở rộng đường, hẻm, hoàn thiện hệ thống thoát nước, đẩy nhanh các dự án chỉnh trang đô thị, chống ngập.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, nhất là ở khu vực các chợ, đậu xe ô tô dưới lòng đường, trong các khu dân cư vẫn còn diễn ra; một số khu đất thuộc dự án giải tỏa còn tồn đọng rác thải, ô nhiễm môi trường…

Ông Bình cũng kiến nghị rà soát tổng thể quỹ đất công, trụ sở công trên địa bàn, ưu tiên bố trí cho nhu cầu sinh hoạt cộng đồng ở các khu phố. Hiện nhiều khu phố phải sinh hoạt ghép hoặc chưa có điểm sinh hoạt ổn định, ảnh hưởng đến hoạt động cộng đồng, tuyên truyền, vận động nhân dân.